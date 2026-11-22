SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras ser atropellado en la avenida de Ourense, en Xinzo de Limia (Ourense).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el incidente tuvo lugar alrededor de las 9.20 horas de este domingo en la avenida de Ourense, en Xinzo.

Según señalaba el particular que alertó del mismo, el hombre afectado había sufrido un golpe en la cabeza y permanecía consciente.

Hasta el punto se desplazaron miembros de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron una ambulancia, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Xinzo.

Finalmente, la persona fue atendida por los profesionales sanitarios.