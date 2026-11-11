Herido leve un piquete en Pontevedra tras ser atropellado por un coche

VIGO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un piquete ha resultado herido leve a primera hora de la mañana de este miércoles tras ser atropellado por un coche en un polígono de Pontevedra en el marco de la huelga general.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 06.00 horas a la altura del punto limpio, en la calle Montelouredo, en el polígono do Campiño.

El informante explicaba que un vehículo había arrastrado varios metros a una persona.

Precisamente fuentes de Comisiones Obreras han añadido que el herido es afiliado al sindicado, y que fue arrastrado unos 300 metros en el capó de un coche, hasta que este frenó y pudo bajar, registrando contusiones en una pierna y una mano.

Por ello, fue atendido en urgencias del hospital Montecelo, recibiendo ya el alta en los últimos minutos.

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra han indicado que no consta denuncia de lo ocurrido, pero sí existe parte policial de este incidente entre un conductor y un piquete en el polígono.