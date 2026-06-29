Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este lunes tras colisionar contra un turismo en la rotonda de acceso a la autovía AP-53, en la entrada de Santiago de Compostela.

Según han confirmado fuentes del 112 Galicia a Europa Press, el choque se produjo poco después de las 10.00 horas en el kilómetro 337 de la carretera N-525.

Fueron los Servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 los que avisaron a la central de emergencias de este siniestro, apuntando que el motorista implicado había sufrido heridas tras caerse de la moto.

Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.