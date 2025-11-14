Herido un trabajador en la lonja de Cambados (Pontevedra)

Lonja del puerto de Tragove, en Cambados (Pontevedra). - EMERXENCIAS CARBALLO

Un trabajador, J.L.P.R de 59 años, resultó herido esta madrugada tras pasarle por encima de un pie un toro mecánico en la lonja del puerto de Tragove, en localidad pontevedresa de Cambados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servizo de Emerxencias de Cambados, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Finalmente, el varón tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital de O Salnés.