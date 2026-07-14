Hijos de Rivera duplica su patrocinio al Xacobeo, hasta los 12 millones para el 2027

El titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente ejecutivo de la Corporación, Ignacio Rivera, firman el acuerdo de patrocinio del Xacobeo 2027 - XUNTA

A CORUÑA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente ejecutivo de la Corporación, Ignacio Rivera, han firmado este martes el acuerdo de colaboración que ratifica el apoyo de la empresa la celebración del Xacobeo 2017, para el que duplica su patrocinio, hasta los 12 millones de euros.

La sede central de Corporación Hijos de Rivera de A Coruña ha acogido este martes la rúbrica del acuerdo para la promoción y divulgación de este acontecimiento excepcional, de cara al que la compañía aporta el doble de lo destinado en el último Año Santo 2021.

En el acto, tal y como ha destacado Hijos de Rivera, Ignacio Rivera y Alfonso Rueda han compartido públicamente la implicación de la compañía con el éxito de este evento de especial trascendencia para el desarrollo social, cultural y económico de Galicia, y que en esta edición persigue, además, reforzar su dimensión internacional.

Al respecto, Corporación Hijos de Rivera ha puesto de manifiesto su compromiso con su tierra y con su origen, apoyando un hito que convierte a Galicia en un foco de atracción artística, cultural y turística de primer nivel y que reivindica el rol histórico, patrimonial e internacional del Camino de Santiago.

La compañía impulsará además la notoriedad del Xacobeo 2027 incluyendo el logo del evento en sus productos y comunicaciones de marcas.

El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera ha señalado que este acuerdo supone "un paso importante" en un camino que la empresa recorre junto a la Xunta de Galicia para hacer del Xacobeo 2027 "un proyecto compartido que proyecte Galicia al mundo y refuerce su posición como referente cultural, turístico, económico y social".

Asimismo, ha señalado que "el éxito del Xacobeo no se medirá únicamente por el número de peregrinos que lleguen a Santiago o por el número de actividades desarrolladas, sino por el impacto positivo que sea capaz de generar en toda Galicia, creando oportunidades y vínculos que perduren mucho más allá de 2027. "Queremos contribuir a que quienes nos visiten quieran volver y a que quienes nacimos aquí nos sintamos todavía más orgullosos de nuestra tierra", ha destacado.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, "MOTOR IMPRESCINDIBLE"

Por su parte, en el acto, el máximo mandatario autonómico ha reivindicado el modelo de colaboración público-privada como el motor imprescindible para multiplicar el impacto cultural y social del próximo Año Santo.

En este sentido, ha destacado que la suma de esfuerzos con el tejido empresarial no es una mera fórmula de financiación, sino una garantía de éxito y un motor de cohesión que sitúa la comunidad como un escaparate internacional. "Sentir que estamos acompañados, que la colaboración público-privada se plasma en acuerdos como este, quiere decir que las cosas van bien y que vamos a tener un gran año", ha apuntado.

Rueda ha destacado que Hijos de Rivera es la primera empresa con la que la Xunta formaliza los patrocinios para este Xacobeo 2027 y ha agradecido la implicación de la firma como embajadora de excepción de la marca Galicia Calidade y como ejemplo de compromiso con la comunidad. "Cuando todo era más difícil, Estrella Galicia ya estaba allí. Apoyando no un proyecto de la Xunta, sino de toda Galicia", ha resaltado.

En este sentido, ha puesto en valor el Plan Director de Patrocinios del Xacobeo 2027, al cuál se presentaron más de 750 proyectos para el período 2026-2027 y 2028 que esperan obtener financiación de las empresas colaboradoras para poder llevarse a cabo.

Asimismo, ha puesto el foco en las herramientas puestas en marcha por la Xunta para asegurar una agenda cultural y artística que llegue a todas las villas y parroquias gallegas.

En ese campo, ha celebrado los últimos resultados de la convocatoria O Teu Xacobeo, mediante la cual el Gobierno autonómico acaba de dar luz verde a un total de 56 proyectos diseñados directamente por pymes, colectivos vecinales y entidades locales para enriquecer la oferta cultural desde el ámbito local: "Lo que queremos es que cada persona que venga tenga una experiencia diferente. Que repitan. Y que sientan la marca Galicia cuando estén aquí", ha apuntado.