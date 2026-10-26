Las hipotecas sobre viviendas en Galicia caen un 0,76% en agosto pese al ascenso a nivel nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó en Galicia un 0,76% en agosto, en comparación con el mismo mes de 2025, hasta 1.164 operaciones, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra contrasta con la contabilizada a nivel nacional, ya que en el total de España este dato subió un 2,3%, con 33.841 préstamos.

El importe de las hipotecas gallegas superó los 161,6 millones de euros, un 2,9% más que hace un año y en suma se concedieron 1.617 hipotecas en Galicia sobre el total de fincas, bajando un 3,1%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 33.841 préstamos, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2022, siempre según el INE.

Con el avance interanual de agosto, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en julio experimenta un retroceso del 3,5%.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en agosto en el 3,08%, su tasa más elevada desde enero de 2025 y la segunda consecutiva por encima del 3% tras el 3,01% de julio.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años, pero el pasado mes de julio volvió a superar esta cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el octavo mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 7,7% interanual en agosto, hasta los 181.285 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 10,2%, hasta superar los 6.134 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 35,9%, se constituyó en agosto a tipo variable, mientras que el 64,1% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,95% para las hipotecas de tipo variable y del 3,16% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), las hipotecas sobre viviendas se desplomaron un 22% y el capital prestado descendió un 21,8%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 0,3% respecto al mes previo.

En los ocho primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 5,1%, con avances del 15,2% en el capital prestado y del 9,6% en el importe medio de los préstamos concedidos.