Las hipotecas sobre viviendas se hunden un 10,2% en mayo en Galicia

Archivo - Un piso de viviendas, a 9 de mayo de 2023, en Ourense, Galicia (España). Valencia, Murcia y Castellón son las provincias que concentran el mayor porcentaje, un 29,5% de las 21.000 viviendas que la Sareb tiene a disposición de las Comunidades Aut - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 10,2% en mayo en Galicia respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 1.548 préstamos, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sobre el total de fincas, las operacoines ascendieron a 2.035 en la comunidad gallega: 55 hipotecas sobre fincas rústicas y 1.980 sobre urbanas, de ellas las 1.548 correspondientes a viviendas, 16 solares y 416 de otro tipo.

En cuanto a cancelaciones, en mayo se produjeron 2.316 en total en Galicia: 91 sobre fincas rústicas y 2.225 sobre urbanas, de las cuales 1.635 eran hipotecas sobre viviendas, mientras que 22 eran en solares y 568 en otra clase de fincas.

Mientras, hubo 343 cambios en hipotecas, cuatro en fincas rústicas y 339 en urbanas. Entre estas últimas, las modificaciones afectaron a hipotecas de 249 viviendas.

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 0,1% en mayo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 42.213 préstamos, con lo que rompe 22 meses --casi dos años-- consecutivos de subidas.

Con la bajada interanual de mayo, inferior en casi 2,5 puntos a la subida experimentado en abril (+2,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas rompe 22 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en mayo en el 2,98%, por encima del 2,9% de abril y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%).

Con el dato del quinto mes del año se acumulan ya 16 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el quinto mes del ejercicio.