Las hipotecas sobre viviendas suben un 15,7% en febrero en Galicia

Archivo - Vivienda con cartel de alquiler, a 24 de febrero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). En 2026 el alquiler en Vigo continúa con una fuerte tensión, con nuevos contratos rozando de media los 700 euros mensuales. Los precios superan incl - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 15,7% en Galicia en febrero en relación al mismo mes del año anterior, hasta sumar 1.646 préstamos, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, el dato se disparó un 16,3% en febrero respecto al mismo mes de 2025, hasta 45.563, su mayor cifra en un mes de febrero desde 2011.

Las comunidades con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en febrero fueron Comunidad de Madrid (36,9%), Castilla-La Mancha (29,5%) y Andalucía (24,7%).

Por su parte, las que presentaron mayores descensos en sus tasas anuales fueron Extremadura (-17,3%), País Vasco (-7,2%) y La Rioja (-4,7%).

En la comunidad gallega, sobre el total de fincas, se constituyeron el segundo mes del año 2.309 hipotecas por un importe de algo más de 367,62 millones de euros.

De ellas, 39 se corresponden con fincas rústicas (por 6,64 millones) y 2.270 con urbanas (por 360,98 millones). A su vez, de estas últimas, 1.646 préstamos son los constituidos sobre viviendas, cuatro se corresponden con solares y 620 están clasificados en el apartado 'otros'.

En febrero, Galicia registró 284 hipotecas con cambios registrales: 234 novaciones, 24 subrogaciones del deudor y 26 subrogación del acreedor.

Por último, se cancelaron 2.224 hipotecas sobre el total de fincas, de ellas 69 cancelaciones tuvieron que ver con rústicas y 2.155 con urbanas (1.565 viviendas, 19 solares y 571 de otro tipo).

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, con el avance interanual de febrero, superior en 10 puntos al experimentado en enero (+6,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 20 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en febrero en el 2,88%, por encima del 2,86% de enero y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del segundo mes del año se acumulan ya 13 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y así se mantiene, por ahora. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el segundo mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11% interanual en febrero, hasta los 173.280 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 29%, hasta superar los 7.895 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 35,2%, se constituyó en febrero a tipo variable, mientras que el 64,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,03% para las hipotecas de tipo variable y del 2,78% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 15,8% y el capital prestado avanzó un 18,5%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 2,2% respecto al mes previo.

En los dos primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 10,1%, con avances del 22,3% en el capital prestado y del 11,1% en el importe medio de los préstamos concedidos.