Los hogares gallegos que consideran los gastos médicos una carga pesada suben del 7% al 8,3% en 2025

Archivo - Imagen de una visita al dentista. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Mar. (EUROPA PRESS) - Los hogares gallegos que consideran los gastos médicos (médico de familia o especialista) una carga pesada subieron del 7% al 8,3% en 2025, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con la participación de 72.000 personas.

De acuerdo con esta encuesta, en los hogares gallegos aumenta la percepción de que los gastos sanitarios suponen una carga, sobre todo en asistencia médica y dental, aunque la mayoría sigue declarando que no le suponen una carga importante.

Así, en asistencia médica, la percepción de que son una carga pesada pasa del 7% en 2022 al 8,3% en 2025 (6,0% en 2017). Los hogares gallegos que consideran estos gastos una carga razonable aumentan del 29% al 32% (28,8% en 2017). Bajan del 60,5% al 57,3% los que no los ven ninguna carga (47,9% en 2017).

Los que contestan que no utilizaron asistencia médica se reducen del 3,5% al 2,4%, mientras que en 2017 eran hasta el 17,3% de los preguntados

En el apartado de asistencia dental, los que contestan que supone una carga pesada en la comunidad gallega bajan del 18,6% en 2022 a 18,1% en 2025 (23,7% en 2017). Una carga razonable desciende del 21,6% al 20,6% (17,9% en 2017) y ninguna carga aumenta de 37,7% a 42,7% (31,4% en 2017).

Los hogares que declaran no haber utilizado asistencia dental caen de 22,1% a 18,1% en 2025 (y eran el 23,7% en 2017, mismo valor que "carga pesada" en ese año).

Por su parte, los hogares que consideran una carga pesada los gastos en medicamentos bajan del 7,4% al 6,8% en 2025 (7,6% en 2017). Son una carga razonable para el 54,2% de los encuestados, frente al 47,8% de 2022 (57,6% en 2017) y ninguna carga para el 36%, frente al 39,9% de la anterior encueta (32,9% en 2017). Aseguran no haber utilizado el 3%, menos que el 4,8% de la anterior ocasión (1,9% en 2017).

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, en 2025, los gastos de asistencia médica supusieron una carga pesada para el 8,4% de los hogares, frente al 7% en 2022. La carga del gasto en medicamentos disminuyó al 6,7%, desde el 6,9% en 2022.

Por su parte, la carga de los gastos de asistencia dental aumentó 1,7 puntos, del 17% al 18,7%. Según el nivel de ingresos, al 7,9% de los hogares con ingresos altos les supuso una carga pesada los gastos de asistencia médica, frente al 8,8% de los hogares con ingresos bajos.

Lo mismo sucedió con los gastos de asistencia dental o medicamentos. A los hogares con menores ingresos les supuso mayor carga que a los que tenían ingresos altos: 20,2% frente a 13,3% en el caso de la asistencia dental, y 8,5% frente al 4,2% en los medicamentos.

UTILIZACIÓN EN GALICIA

En Galicia, en el caso del dentista, en 2025, el 40,9% de los encuestados no acudió en los últimos 12 meses, algo menos que en 2022 (43,3%) y que en 2017 (47,3%), lo que indica más utilización.

Las visitas de 1-2 veces se mantienen en torno a cuatro de cada diez personas (43,1% en 2025, 41,4% en 2022, 39,3% en 2017), mientras que las consultas más frecuentes (3-5, 6-9 y 10 o más) son minoritarias, pero algo más habituales que en 2017: 11,4%, 3,1% y 1,6% en 2025, frente a 10,7%, 2,2% y 2,3% en 2022, y 9,9%, 1,7% y 1,9% en 2017.

En términos generales, la serie sugiere una lenta expansión del uso del dentista, sobre todo pasando de 'ninguna' a 1-2 visitas anuales.

En 2025, un 41,9% no acudió al especialista en los últimos 12 meses, frente al 46,1% en 2022 y al 50,9% en 2017, lo que indica una reducción progresiva de la población sin consultas al especialista.

El grupo de 1-2 visitas es del 33,5% en 2025 (30,3% en 2022 y 31,4% en 2017), mientras que el de 3-5 visitas alcanza el 16,3% (14,2% en 2022 y 12,1% en 2017).

Las visitas más intensivas, 6-9 y 10 o más, se mantienen en niveles bajos pero crecientes: 4,6% y 3,8% en 2025, frente a 4,8% y 2,7% en 2022, y 3,0% y 3,8% en 2017, mostrando una combinación de ligera redistribución entre tramos altos y consolidación del uso del especialista.

Por su parte, el 16,1% de las personas de 16 o más años no fue al médico de familia en los últimos 12 meses, frente al 20,5% en 2022 y al 15,8% en 2017. Aumenta el peso de quienes acuden 1-2 veces (36,7% en 2025, 34,6% en 2022, 41,0% en 2017) y 3-5 veces (26,2% en 2025, 25,3% en 2022, 24,8% en 2017), y también se incrementan ligeramente los grupos de 6-9 visitas (9,9% en 2025, 9,3% en 2022, 8,5% en 2017) y de 10 o más (11,1% en 2025, 10,4% en 2022, 10,0% en 2017).

En conjunto, se observa una ligera intensificación del uso del médico de familia respecto a 2022, con menos personas sin consulta y algo más de consultas frecuentes.

FRUTA Y VERDURA

En el último año disponible (2025), una mayoría de gallegos come fruta y verdura al menos una vez al día, pero con ligeros retrocesos frente a 2022 en los consumos más frecuentes y algo más de población en los tramos intermedios.

En conjunto, disminuye el consumo muy frecuente de fruta (dos o más veces al día) y crecen los tramos semanales, con un leve aumento del grupo que no toma fruta.

Mientras, la encuesta recoge una reducción del consumo diario de verdura y un traslado hacia consumos de 1 a 3 veces por semana, con un pequeño aumento de los consumos muy bajos, aunque sigue siendo minoritario el grupo que nunca toma verdura, ensaladas o legumbres.

TABACO Y ALCOHOL

Por otra parte, en Galicia, una gran mayoría declara no fumar y el consumo diario desciende ligeramente en el último año disponible frente al anterior.

Así, fuma todos los días el 14,1% de las personas de 16 o más años, fuma algunas veces a la semana el 3%, fuma algunas veces al mes el 0,8% y fuma algunas veces al año el 1,1%. El 80,9% declara que nunca fuma.

Es decir, alrededor de un 19% consume tabaco con alguna frecuencia, mientras que algo más de cuatro de cada cinco gallegos se declaran no fumadores.

Respecto a 2022, bajan los fumadores diarios (de 15,2% a 14,1%) y suben el consumo semanal (de 2,4% a 3%) y el mensual (de 0,6% a 0,8%). También cae el anual (de 1,4% a 1,1%) Y pasa de 80,4% a 80,9% la población que dice nunca fumar.

Algo más de un tercio de la población adulta declara no beber alcohol, mientras que el consumo diario baja ligeramente en el último año disponible respecto al anterior.

Así, en 2025, consume alcohol todos los días el 8,4% de las personas de 16 o más años en Galicia, algunas veces a la semana el 21,6%, al mes el 18% y al año el 16,3%. Nunca consume alcohol el 35,8%.

El consumo diario baja, se mantiene casi estable quienes beben algunas veces a la semana y suben los que lo hacen algunas veces al mes y al año, así como los que nunca ingieren alcohol.

De este modo, los datos apuntan a un descenso del consumo más intensivo (diario) y un ligero desplazamiento hacia formas de consumo más esporádicas, junto con una muy leve expansión del grupo que no bebe alcohol.