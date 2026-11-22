PONTEVEDRA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Pontevedra acogerá el próximo martes, día 24, el juicio contra un hombre de Vilagarcía de Arousa que se enfrenta a 11 años de prisión por poseer sin licencia varias armas y un total de 2.374 cartuchos de munición metálica de diversos calibres.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron een 2022 cuando el hombre tenía en su domicilio varios modelos de revólver, armas cortas, una carabina y una pistola de dos cañones. Además, disponía de grandes cantidades de cartuchos de distintos tipos, proyectiles y elementos de recarga de munición, en concreto, 457 puntas, 541 vainas, 12 cajas de fulminantes o pistones, 1.020 kilos de pólvora, así como diversos utensilios.

Fiscalía considera que el acusado poseía todo ello, además de documentación relacionada, con el propósito de fabricar municiones. Asimismo tenía instrumentación para limpieza y mantenimiento de armas, un cargador rápido para revólver, dos silenciadores, dos miras telescópicas y numerosa documentación en formato digital relacionada con armas, municiones y explosivos así como accesos a numerosas páginas web asociadas a dicha temática.

El acusado carece de licencia de armas ni autorización de armero ni de corredor de armas que le habiliten para la posesión de armas de fuego o municiones activas, ni tampoco de autorización de recarga para cartuchería expedida por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, que permita la recarga o fabricación de munición.

Gran parte de los efectos habían sido adquiridos ilegalmente por el acusado en fechas comprendidas entre los años 2013 y 2021 a través de la página web todocoleccion.net. El Ministerio Público pide para él penas que suman 11 años de prisión.