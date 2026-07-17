Un hombre y una mujer mueren en un accidente de tráfico en O Porriño (Pontevedra)

Una mujer de 68 años y un hombre de 62 mueren en un accidente de tráfico en O Porriño (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 68 años y un hombre de 62 años han fallecido en la tarde de este viernes en un accidente de tráfico registrado en el municipio pontevedrés de O Porriño.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 15,00 horas en el kilómetro 2 de la carretera PO510 y consistió en una colisión frontal entre dos vehículos.

Los dos fallecidos, que tuvieron que ser excarcelados, viajaban en uno de los turismos.

En el otro circulaban un conductor y tres acompañantes que resultaron heridos graves y uno de ellos fue evacuado en helicóptero.

Al punto se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Baixo Miño, Guarda Civil de Tráfico, Policía Local y AVPC de O Porriño.