Un hombre y una mujer mueren en un accidente de tráfico en O Porriño (Pontevedra)

Una mujer de 68 años y un hombre de 62 mueren en un accidente de tráfico en O Porriño (Pontevedra)
Una mujer de 68 años y un hombre de 62 mueren en un accidente de tráfico en O Porriño (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 17 julio 2026 16:51
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   PONTEVEDRA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 68 años y un hombre de 62 años han fallecido en la tarde de este viernes en un accidente de tráfico registrado en el municipio pontevedrés de O Porriño.

   Según ha informado la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 15,00 horas en el kilómetro 2 de la carretera PO510 y consistió en una colisión frontal entre dos vehículos.   

   Los dos fallecidos, que tuvieron que ser excarcelados, viajaban en uno de los turismos.

   En el otro circulaban un conductor y tres acompañantes que resultaron heridos graves y uno de ellos fue evacuado en helicóptero.

   Al punto se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Baixo Miño, Guarda Civil de Tráfico, Policía Local y AVPC de O Porriño.

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