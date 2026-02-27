Un hombre resulta herido tras caer por un desnivel con su tractor en A Lama (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este viernes en A Lama (Pontevedra) tras caer por un desnivel con el tractor que conducía, según informa el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias tuvo constancia del suceso pasadas las 16.00 horas, cuando un particular alertó de que su vecina había visto desde su ventana como un tractor se caía por un desnivel en el kilómetro 1 de la PO-255.

De este modo, se alertó a Urxencias Sanitarias y a los bomberos de Baixo Miño, así como a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad Oitaven-Tea.

OPERARIO HERIDO

En otro orden de asuntos, otro hombre ha resultado herido, en este caso en Teo (A Coruña), tras ser golpeado al caer de un guindastre en la calle de Clara Campoamor, en Cacheiras, por lo que tuvo que ser trasladado al centro hospitalario de referencia.

Tras ser informados a las 15.30 horas por el personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el 112 Galicia pasó aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad.

Con todo, el hombre pudo salir por sus medios del interior de la máquina agrícola y subir por el desnivel, según lo comunicaron los efectivos de Protección Civil, que indicaron que el vehículo había chocado contra un roble.