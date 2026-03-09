El Hospital Quirónsalud A Coruña emplea con éxito un dispositivo tipo clip para tratar la insuficiencia mitral

Equipo del Hospital Quirónsalud A Coruña que realizó con éxito una técnica mínimamente invasiva destinada a la reparación transcatéter de la válvula mitral - HOSPITAL QUIRÓNSALUD A CORUÑA

A CORUÑA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud A Coruña ha realizado con éxito una técnica mínimamente invasiva destinada a la reparación transcatéter de la válvula mitral, mediante un dispositivo, tipo clip, que permite abrir una alternativa quirúrgica a la insuficiencia mitral.

El sistema consiste en un pequeño dispositivo que se coloca en la válvula mitral mediante un catéter introducido por una punción en la vena periférica de la ingle y, a través de esta, se sube hasta la aurícula para sujetar las dos valvas de la válvula del corazón.

Pacientes con insuficiencia mitral grave que no pueden someterse a cirugía convencional, especialmente personas mayores o con alto riesgo quirúrgico, además de que tengan una anatomía adecuada para el dispositivo, pueden someterse a esta técnica.

Los doctores Pablo Piñón y José Manuel Vázquez, especialistas en cardiología en el Hospital Quirónsalud A Coruña, llevaron a cabo el procedimiento. "La incorporación de esta técnica permite ofrecer a nuestros pacientes una nueva alternativa dentro de las intervenciones cardiacas mediante procedimientos mínimamente invasivos, con una recuperación más rápida y menor riesgo de complicaciones", destacan los especialistas.

El centro hospitalario explica en un comunicado que esta técnica se suma a otras que ya realizaba, como la revascularización coronaria, el implante de válvulas aórticas o el cierre de determinadas alteraciones cardiacas como la orejuela izquierda o el foramen oval.

En Europa, la insuficiencia mitral moderada o grave afecta a alrededor del 0,6-0,7 % de las personas mayores de 50 años. En los mayores de 75 años, esta cifra aumenta hasta el 10%.