Los hospitales gallegos registran "mucha afluencia" para participar en un estudio sobre la vacuna del virus sincital

Participante en el estudio sobre la vacuna del virus sincital, en Ourense - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hospitales públicos gallegos han registrado "mucha afluencia" este sábado para participar en el llamamiento de la Consellería de Sanidade para participar en un estudio en el evaluar el impacto del virus respiratorio sincitial (VRS).

Así lo explican a Europa Press fuentes de la Consellería de Sanidade, que detallan que se informará sobre el grado de participación una vez se recopilen los datos del llamamiento extraordinario de este fin de semana. Además, recuerda que también se podrá acudir sin cita a los hospitales y centros de salud participantes, en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden se consultados en la web del ensayo clínico Sincigal.

El Sergas realizó un llamamiento a participar en este ensayo a todos los mayores de 18 años, además de enviar mensajes por SMS a teléfonos móviles. Busca evaluar el efecto de la vacunación frente a este virus en la reducción de ingresos hospitalarios.

En una primera fase, el estudio estaba dirigido a mayores de 60 años, pero ahora se extiende a la población adulta, con prioridad para los grupos de riesgo, incluidos los profesionales de centros sanitarios debido a su mayor exposición al VRS.

¿CÓMO FUNCIONA EL ESTUDIO?

El objetivo principal del estudio Sincigal es determinar si la vacuna Abrysvo, ya autorizada y comercializada, pero que no forma parte del calendario de vacunación rutinario de adultos, es capaz de reducir de manera significativa el riesgo de ingreso hospitalario asociado al VRS.

Aunque habitualmente se relaciona con la bronquiolitis en lactantes, el VRS también es responsable de cientos de hospitalizaciones anuales en personas adultas, especialmente en mayores y en pacientes con patologías crónicas, lo que puede derivar en neumonías graves o descompensar cuadros de insuficiencia cardíaca o EPOC.

La participación en el estudio es totalmente voluntaria. Al tratarse de un ensayo clínico aleatorizado, cada persona voluntaria tendrá un 50% de posibilidades de recibir la vacuna y un 50% de formar parte del grupo control, que no recibe la dosis. La asignación se realiza al azar, una vez firmado el consentimiento informado.

No se requieren visitas de seguimiento posteriores. Tras la administración de la dosis o la asignación al grupo control, el equipo investigador realizará el seguimiento telemáticamente a través de la historia clínica electrónica y de los sistemas de vigilancia epidemiológica hasta mayo de 2028.