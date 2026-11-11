La huelga altera la programación de la TVG y de Radio Galega, con la caída de magazines

Archivo - Plató de la CRTVG. Foto de archivo. - CRTVG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada en todo el país para este miércoles 11 de noviembre ha afectado a los medios públicos gallegos, tanto a la TVG como a la Radio Galega, que han visto alteraciones en su programación.

Fuentes de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) consultadas por Europa Press han informado, poco antes de las 14,00 horas, de que, del total de personas en turno tanto en San Marcos como en las delegaciones (408) habían secundado la huelga un total de 104 (lo que supondría un porcentaje próximo al 25,5%).

Fuentes del Comité Intercentros consultadas por Europa Press han destacado que el seguimiento tanto en la televisión pública como en la Radio Galega han sido "significativos" pese a la dotación de unos servicios públicos que ven "abusivos" y objeto de recurso.

En todo caso, han incidido en que la huelga ha sido secundada por profesionales de distintas áreas (desde la redacción a la producción) y ha alterado la programación en la parte no esencial, de forma que "no han salido", por ejemplo, magazines como 'O Termómetro' o 'Galicia por Diante'. La situación ha sido paliada por los medios públicos con la emisión de espacios grabados.

La Radio Galega, de hecho, ha emitido a lo largo de la jornada avisos de que la programación "se estaba viendo alterada por la huelga general estatal".