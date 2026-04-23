La huelga de la CIG en primaria ronda el 1,7% de seguimiento esta tarde, según Sanidade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga en atención primaria convocada por la CIG ronda el 1,72% en el turno de tarde de este jueves, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Tal y como recogen en un comunicado, por áreas, el respaldo ha sido del 0,93% en la de A Coruña e Cee; del 4% en la de Ferrol; del 1,54% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; del 0,65% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; del 1,4% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; del 0,77% en la de Pontevedra e O Salnés; y del 2,52% en la de Vigo.

El número total de participantes en las siete áreas ha sido de 28 profesionales, de los que tres son del área de A Coruña e Cee, cuatro de la de Santiago e Barbanza; seis de la de Ferrol, uno de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; tres de la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; uno de la de Pontevedra e O Salnés; y 10 de la de Vigo.

Reiteran que la CIG es la única fuerza sindical que ha decidido no sumarse al acuerdo para la reforma integral de la atención primaria que el departamento sanitario negocia ya con otros seis sindicatos.