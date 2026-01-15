La huelga por un Estatuto Propio para facultativos suspende en Galicia 472 operaciones y más de 24.000 consultas

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La huelga sanitaria convocada para este miércoles y jueves a nivel estatal por un Estatuto Marco propio para facultativos y en contra del texto propuesto por el Ministerio de Sanidad ha llevado a suspender en Galicia un total de 472 operaciones, más de 24.000 consultas y más de 1.600 pruebas.

La Consellería de Sanidade desgrana los datos con los que concluye el paro de dos días con, además de las intervenciones quirúrgicas, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de atención primaria y 1.616 pruebas (excluyendo las de laboratorio).

Ya esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzaba que se habían tenido que posponer más de 400 intervenciones. Confirmaba además que desde la Consellería ya trabajan para reprogramarlas "con la mayor agilidad", así como aquellas operaciones aplazadas por el "pico de tensión asistencial" que viven los servicios de Urgencias debido a la incidencia de las infecciones respiratorias.

La actividad suspendida, apuntaba el conselleiro, es el verdadero dato "importante", más allá del seguimiento de la huelga cuyas cifras, señalaba, siempre bailan según los actores consultados.

SEGUIMIENTO DEL 4,59% DE TARDE

Sobre esto, la Consellería de Sanidade ha informado de que el seguimiento de la huelga en el turno de tarde de este jueves ha sido del 4,59%.

Más concretamente, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha sido del 5,85%, mientras que en los hospitales comarcales ha sido del 0%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 4,87%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento ha sido del 4,57%. Por centros hospitalarios, el paro se ha secundado por el 5,17% de los facultativos del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña; el 0 % en el de Santiago de Compostela; también 0% en Ferrol; por el 12,16% en el Lucus Augusti; el 14,29% en el de Ourense; el 10,29 % en el de Pontevedra; y el 0,92% en el de Vigo.

Por áreas sanitarias en atención primaria, el apoyo ha sido del 1,40% en la de A Coruña y Cee; del 9,09% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; del 5,56% en la de Ferrol; del 0% en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; del 1,54% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; también del 0% en la de Pontevedra y O Salnés; y del 9,57% en el área de Vigo. Por último, en entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servizos sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento ha sido del 0% durante la tarde.