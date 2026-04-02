Una huelga en grandes almacenes de toda Galicia protesta contra la "sobrecarga laboral" en este festivo de apertura

Trabajadores de grandes almacenes protestan en A Coruña por la "sobrecarga de trabajo" durante la jornada de huelga convocada por CIG-Servizos, a 2 de abril de 2026. - CIG-SERVIZOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una huelga en grandes almacenes de toda Galicia, convocada por CIG-Servizos, protesta este jueves contra la "sobrecarga laboral" que denuncian sus trabajadores. Coincide con una jornada de festivo de apertura en el sector en el que "no hay ningún tipo de compensación" a cambio, según critica el secretario nacional de esta división de la CIG, Carlos Alján.

El sindicato cifra el seguimiento, que ha diferido entre municipios, en una horquilla del 30 y 40 % de las plantillas. Al mismo tiempo, decenas de trabajadores han participado en concentraciones convocadas en A Coruña, Vilagarcía, Santiago, Lugo y Vigo frente a algunos de los establecimientos implicados.

"Padecen condiciones súper precarias, que van empeorando año tras año", censura Alján, que pone el foco en que, en todos los casos, se trata de grandes multinacionales. Por ejemplo, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Media Markt e Ikea.

El portavoz sindical explica que la situación "va a peor" al reducirse cuadros de personal y dejarse sin cubrir bajas y vacaciones. En este sentido, aunque se trate de ámbitos diferentes, todas estas grandes grandes superficies se rigen por el mismo convenio.

La CIG-Servizos pretende que esta huelga y las movilizaciones aparejadas contribuyan a "presionar" hacia Madrid, donde se desarrolla la mesa de negociación del nuevo convenio, que entrará en vigor a partir de 2027.