La huelga impacta más en Correos en A Coruña y Pontevedra, con servicios mínimos condicionados por el 29N

Archivo - Oficina de Correos. - CORREOS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El reparto de Correos, pese a unos servicios mínimos condicionados por las elecciones generales del 29 de noviembre y la necesidad de garantizar el voto por vía postal, se ha visto afectado en Galicia por la huelga general que vive España este 11 de noviembre.

Fuentes de distintos sindicatos consultados por Europa Press han confirmado que se ha dado un seguimiento desigual, y que el mayor impacto se ha registrado en A Coruña y Pontevedra, siendo menor en Lugo --el caso de Ourense ya está condicionado en este y otros ámbitos por la celebración del San Martiño (es festivo en la ciudad de As Burgas)--.

Fuentes de CC.OO. han indicado que, en términos globales, el seguimiento en la comunidad podría rondar el 20%, aunque las distintas fuentes consideran "excesivos" los servicios mínimos adjudicados.

Por su parte, CGT ha destacado el "importante seguimiento" en el Caso de A Coruña ciudad, que ha situado "entre el 55 y el 60%" descontando las personas nombradas como servicios mínimos.

"Hoy en A Coruña prácticamente solo se repartirá el voto por correo. El personal tiene como única encomienda en los servicios públicos este servicio, por lo que el servicio postal habitual y el servicio de paquetería se verá seriamente afectado", ha indicado.

Sindicatos también apelan a que la ciudadanía no acuda a las oficinas y a lo largo de la mañana, por ejemplo, se ha constatado poca afluencia en algunas como la de la Rúa do Franco de la capital gallega.

ORDEN DEL MINISTERIO

La orden del Ministerio del Interior que determina los servicios mínimos de carácter obligatorio en Correos durante este miércoles, 11 de noviembre, día de la huelga general, prioriza las obligaciones de servicio público vinculadas a las elecciones generales del 29 de noviembre, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental al sufragio activo.

La orden ministerial, firmada por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada el viernes en el BOE, responde a los paros promovidos por CCOO y UGT en todo el sector público y laboral, así como a la convocatoria de jornada completa efectuada por CGT para ese mismo día.

Interior justifica esta regulación en la necesidad de garantizar tareas clave como la tramitación del voto por correo, la entrega de documentación censal y la distribución de propaganda electoral en pleno periodo previo a los comicios.

OFICINAS, REPARTO Y CENTROS DE TRATAMIENTO

En la red de oficinas de atención al cliente, la orden establece la apertura en horario habitual para gestionar trámites electorales, asignando los efectivos por turno según el tamaño de la plantilla:

- Oficinas de hasta cuatro trabajadores: un empleado por turno.

- Oficinas de entre cinco y ocho empleados: dos por turno.

- Oficinas con más de ocho trabajadores: tres por turno.

En todos los casos, una de las personas por turno deberá ser el director o responsable de la oficina.

En el ámbito rural, se abrirán aquellos servicios que tengan establecida habitualmente atención al público, fijándose el 100% en estos supuestos para labores electorales.

En las unidades de distribución, se marca un 50% de la plantilla del turno de mañana y un 50% de la del turno de tarde en las Unidades de Servicios Especiales para la entrega de documentación a los electores y a la Oficina del Censo Electoral, sumando en cada turno un responsable para apertura, cierre y control.

En las Unidades de Distribución y Servicios Rurales, operará el 50% de la plantilla de reparto (con un mínimo de un trabajador) más un responsable.

Para el tratamiento postal y logístico, se asigna un 25% de la plantilla en los turnos de mañana, tarde y noche en los Centros de Tratamiento Automatizado (CTA) de Santiago de Compostela, Valladolid, Oviedo, Vitoria, Zaragoza, Barcelona, Mérida, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla, Granada, Málaga, Las Palmas y Tenerife, así como en el Centro de Admisión Masiva 1 de Madrid y el Centro de Tratamiento Provincial de Bilbao.

Idéntico porcentaje del 25% por turno se fija para carga y descarga en los centros de Pamplona, Jerez y Murcia; para propaganda en el Centro Logístico Integral de Barcelona y el CTA de Madrid; y para voto por correo en los centros internacionales de Madrid.