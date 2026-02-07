La huelga indefinida de transportes de la provincia de A Coruña se retomará el miércoles si no hay acuerdo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de transportes de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña se retomará el próximo miércoles, con carácter indefinido, en el caso de no alcanzar un acuerdo en la reunión prevista este lunes entre los sindicatos y la patronal.

Así lo ha confirmado el portavoz de la CIG, Inácio Pavón, quien indicó que en las asambleas celebradas este viernes en A Coruña, Ferrol y Santiago participaron más de 400 trabajadores.

Todo ello después de que el pasado miércoles el personal del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña acordase mostrar su rechazo, de manera mayoritaria, al preacuerdo suscrito con la patronal.

Una reacción que llegó tras la firma del preacuerdo por parte de los sindicatos UGT y CCOO. Por su parte, la CIG, no lo suscribió al entender que los avances eran "mínimos" en materia salarial y laboral.

Con todo, CIG, UGT y CC.OO se reunirán este lunes a las 13.00 horas con la patronal para tratar de llegar a un acuerdo y evitar así una huelga indefinida en el sector.