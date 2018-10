La huelga de la justicia encara su sexta semana: los trabajadores piden no bajar de la exigencia de 190 euros

Actualizado 12/03/2018 19:23:36 CET

Sindicatos acusan a Rueda de "mentir" y de tener "un problema con las matemáticas", a la espera de que la Xunta les llame para un nuevo encuentro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas celebradas este lunes en las ciudades gallegas han servido para ratificar que los funcionarios de justicia están dispuestos a "no dar un paso atrás" en la sexta semana de paro en la comunidad, en la que, según dirigentes de distintos sindicatos consultados por Europa Press, se mantiene un seguimiento "alto", superior al 80 por ciento.

El comité de huelga, en el que están representados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CC.OO., ha clarificado en una reunión en Ourense "la hoja de ruta" y los distintos representantes sindicales de cada zona han trasladado a los trabajadores el resultado de la última reunión con la Xunta, el pasado viernes, en las asambleas.

"Aunque no hubo votaciones, en seis de las siete asambleas, porque en Santiago no se habló de cifras, la gente dejó muy claro que no quiere bajar de 190 euros", han coincidido en señalar miembros de distintos sindicatos consultados por Europa Press, en referencia a la última oferta de los sindicatos: una subida lineal para todos los cuerpos (gestores, tramitadores y auxilios) de 190 euros más al mes.

La última propuesta de la Xunta es una subida lineal de 105 euros más al mes y, este mismo lunes, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que se ajusta "al mandato parlamentario" y dejaría a los funcionarios de la justicia gallega --en la tabla salarial-- "por encima de la media" tanto si se contabilizan las 17 comunidades como si se computan las 12 con competencia transferida y 'territorio Ministerio'.

Los sindicatos lo niegan y acusan a Rueda "de mentir". "Tiene un problema con las matemáticas", ha constatado uno de los representantes sindicales consultados, quienes reivindican la unidad sindical como un factor "fuera de toda duda" pese a las "distintas visiones" que entran "dentro de la lógica" cuando se ha superado el mes de huelga.

"Y la última palabra es de los trabajadores, que han hablado claro. Así que, que tenga cuidado Rueda, porque igual en la próxima reunión ya no les bastan los 190 euros", ha advertido otro sindicalista consultado.

LLAMADA DE LA XUNTA

"El partido está en un descanso y nosotros queremos negociar", ha agregado un tercer representante de los trabajadores. "Queríamos negociar ya el sábado y el domingo, de hecho", ha añadido, en la misma jornada en la que Rueda ha advertido que "no tendría sentido" seguir con más reuniones si cada vez que se pone una nueva oferta que responde a las exigencias de los trabajadores los sindicatos "piden más".

Así las cosas, la huelga encara su sexta semana sin fecha para que Xunta y sindicatos vuelvan a sentarse. El seguimiento, según los sindicatos, aunque ha experimentado una ligera bajada, sigue "por encima del 80 por ciento".

La Xunta rebaja el seguimiento al 36,33 por ciento. Constata que fueron a la huelga 990 personas de unos 2.700 trabajadores, y concreta que 156 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada, mientras 775 cumplieron con servicios mínimos.

"CAMBIO DE NEGOCIADOR, NO DE ESTRATEGIA"

Como resumen de lo que ocurrió en la última jornada en que se sentaron las partes, el pasado viernes, sindicatos han resaltado en un comunicado que han difundido que, tal y como exigía el comité, la mesa dejó de estar "presidida" por el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, quien "negaba" cualquier subida para 2018 y enviaba "a la emigración" a los trabajadores que quisieran mejorar sus condiciones.

Así, subrayan que, en nombre de la Xunta, acudió la secretaria xeral técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña, un cambio que "solo mejoró el tono de la reunión" pero los resultados finalmente "fueron los mismos". "La Xunta cambia de negociador, pero no de estrategia", han resumido.

También afean la "prepotencia y falta de interés" de la Administración gallega para acabar "con la discriminación en la justicia gallega". "Y lo más grave, quieren situarnos económicamente hablando por debajo de comunidades que ni siquiera fueron un día a la huelga", añaden.

UN 35%, EN 2018

Lo "único positivo" para los sindicatos es que la reunión del viernes permitió "acabar con la mentira de la Xunta" de que era "inasumible" una subida para 2018. De hecho, aseguran que el Gobierno ya acepta "que un 35 por ciento de las cantidades ofertadas se podrían cobrar" este año. Tras la reunión, sin embargo, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, afirmó que no se había concretado qué porcentaje se percibiría en cada anualidad al no haber acuerdo en la cantidad total.

Los sindicatos repasan, asimismo, las distintas ofertas que la Xunta puso sobre la mesa e indican que, la primera, se traducía en 125 euros más al mes para los forenses; 113,70 euros mensuales más para los gestores; 92,13 más para los tramitadores; y 88,60 más para los auxilios. En la segunda oferta, subió otros 5 euros a mayores para los distintos cuerpos.

Sobre las 21,00 horas, recuerdan que la Xunta presentó una oferta lineal de 105 euros más al mes por cada cuerpo "añadiendo, sin especificar cantidades, que para los gestores habría algo más de dinero".

Concluyen que, en aras de lograr un acuerdo, los sindicatos también bajaron la demanda con la que inicialmente se sentaron en San Caetano (225 euros más al mes). Así, primero redujeron su petición a una subida de 205 euros más al mes y, finalmente, cerraron la reunión con la exigencia de un incremento retributivo de 190 euros más al mes.