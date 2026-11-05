La huelga de limpieza de los colegios de Pontevedra cumple tres días con un seguimiento del 99%, según la CIG

PONTEVEDRA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida de las trabajadoras de Serveo, concesionaria del servicio de limpieza de los colegios públicos y las instalaciones deportivas municipales de Pontevedra, ha alcanzado este jueves su tercera jornada con un seguimiento cercano al 99% y sin avances en las conversaciones para resolver el conflicto, según ha informado la CIG.

La readmisión de las cuatro empleadas despedidas por la compañía, en las mismas condiciones laborales, económicas y sociales que tenían antes del cambio de adjudicataria, sigue siendo la principal reivindicación de la plantilla, que asegura estar dispuesta a mantener los paros de forma indefinida.

Así lo ha trasladado este jueves el delegado de la CIG-Servizos, Javier Dapena, durante una nueva concentración ante el Ayuntamiento de Pontevedra, en la que ha denunciado la "falta de contactos" tanto con la empresa como con el gobierno local desde el inicio de la movilización, el pasado martes 3 de noviembre.

Dapena ha indicado que los servicios mínimos se están respetando. Por el momento, ha añadido, no se han producido incidencias importantes en los centros educativos, aunque la falta de limpieza comienza a hacerse visible.

El paro afecta a 18 colegios de educación infantil y primaria del municipio, tanto del casco urbano como de las parroquias, entre ellos los centros de Lérez, Campañó, Ponte Sampaio, Salcedo y Lourizán.

El representante sindical ha cuestionado, además, la justificación económica ofrecida por la concesionaria para explicar las extinciones de los contratos.

Ha recordado que las trabajadoras procedían de la anterior adjudicataria, PreZero, y que fueron subrogadas manteniendo sus condiciones salariales. Solo una persona permanece pendiente de completar el proceso de subrogación, al encontrarse actualmente de baja.

Según han explicado, Serveo prescindió de cuatro empleadas el mismo día en que asumió el servicio y contrató posteriormente a otras cuatro personas para realizar las mismas funciones.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha confirmado este jueves que los servicios jurídicos municipales están analizando el conflicto para determinar qué decisiones pueden adoptarse frente a la actuación de la concesionaria.

El regidor considera que Serveo ha incurrido en un posible "fraude de ley" en relación con las condiciones recogidas en el contrato municipal y defiende que la empresa debe readmitir a las cuatro trabajadoras despedidas.

"Si no se cumple esa readmisión, estudiaremos las posibles medidas a tomar para hacer cumplir el contrato", ha señalado Lores, quien ha reconocido que es la primera vez que el Ayuntamiento se encuentra ante una situación de estas características en una concesión municipal.

Con todo, las movilizaciones continuarán este viernes con una nueva concentración ante la Casa Consistorial. La plantilla mantiene su negativa a desconvocar la huelga mientras no se produzca la reincorporación de las cuatro empleadas en las mismas condiciones que tenían antes de la entrada de Serveo.