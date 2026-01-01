El hundimiento del vapor-correo 'Santa Isabel' cumple 105 años: "Una historia llena de heroísmo y miseria"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El día 2 de enero se cumplen 105 años del hundimiento del vapor-correo 'Santa Isabel', ocurrido en 1921 frente a la isla de Sálvora y en el que fallecieron 213 personas, entre tripulantes y pasajeros, lo que lo convierte en el naufragio con más víctimas civiles de la historia naval de Galicia.

Así lo recordó en una entrevista concedida a Europa Press, Xosé María Fernández Pazos, cronista oficial del municipio coruñés de Ribeira, quien explicó que el buque, construido en 1916 en Cádiz, se dedicaba a recoger por la costa cantábrica a migrantes españoles que se embarcaban América.

El día del siniestro, el vapor-correo había salido del puerto de A Coruña y tenía previsto recalar en Vilagarcía de Arousa para embarcar a nuevos pasajeros. Sin embargo, a la entrada de la ría de Arousa, el barco encalló en unas piedras debido al fuerte viento y al mal estado de la mar, partiéndose en dos.

Como consecuencia del naufragio, 213 personas perdieron la vida, mientras que 56 lograron salvarse. Este suceso fue conocido como el 'Titanic gallego'.

"La historia está llena de actos de heroísmo, pero también de miseria humana", subrayó Fernández Pazos, quien recordó que, cuando era niño, su abuela le hablaba de aquel naufragio, aunque "en el pueblo no se comentaba".

En este episodio, continuó, hubo varios "héroes", entre ellos el segundo oficial del buque, Luis Cebreiro, y las conocidas como 'Heroínas de Sálvora', un grupo de mujeres de la isla que participaron en el rescate de los supervivientes: María Fernández Oujo, Cipriana Crujeiras, Cipriana Oujo Maneiro y Josefa Parada.

El cronista, autor de un libro sobre esta tragedia, señaló que el suceso "empezó a ser realmente conocido" a raíz de la publicación de la obra y del estreno de la película 'La isla de las mentiras'.

Asimismo, apuntó que la historia de las Heroínas de Sálvora estuvo marcada también por "los celos" de parte de la población ante los homenajes recibidos por su actuación.

Actualmente, solo quedan algunos restos del buque 'Santa Isabel', que fue desguazado tras el suceso, convirtiéndose así en uno de los puntos de buceo más emblemáticos en la isla de Sálvora.

MILLA/ANDAINA SOLIDARIA

Así las cosas, el recuerdo de estas cuatro mujeres continúa muy presente en el municipio de Ribeira, que arrancará el año con una cita que une deporte y solidaridad: la VII Milla/Andaina Solidaria Heroínas de Sálvora.

El evento se celebrará el próximo 4 de enero, a partir de las 11.00 horas, con salida desde el puerto de Aguiño, y tiene como objetivo poner en valor la actuación de las mujeres que participaron en el rescate de los náufragos. En esta edición, los fondos recaudados se destinarán a la Asociación Galega para o Acompañamento Persoal e Educativo (Ágape).