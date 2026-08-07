Identificados los cuerpos de la familia de Marín de origen venezolano fallecida en los terremotos de La Guaira

Archivo - Varias personas durante un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela, a 29 de junio de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marín ha confirmado este viernes que ya han sido identificados los cuerpos de los cuatro miembros de una familia de origen venezolano y residente en el municipio pontevedrés que fallecieron en los terremotos de La Guaira el pasado mes de junio.

"Hay momentos especialmente duros como pueblo y hoy es uno de ellos", ha lamentado el consistorio local en un comunicado en el que recuerdan a Lía, Ulises, Adela y Yhosvany.

Así, el Ayuntamiento ha trasladado su pésame a sus familias y seres queridos, así como a toda la comunidad educativa del Colegio de La Inmaculada, donde estaban escolarizados los menores, y al Club de Hockey de Marín, que esta familia había impulsado.

La familia había viajado el 20 de junio a Venezuela y estaban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de la playa Los Cocos, en la localidad de Carballeda.