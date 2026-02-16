Identificados unos menores en Lugo tras el lanzamiento de una piedra a un coche

Patrulla de la Policía Local de Lugo - POLICÍA LOCAL DE LUGO

LUGO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres menores han sido identificados en Lugo tras el lanzamiento de una piedra a un coche en el polígono industrial de O Ceao, según recoge el parte de incidencias de la Policía Local.

Sobre las 23.00 horas del viernes, un indicativo se trasladó a la zona tras denunciar un conductor los daños en su vehículo sobre el que unos jóvenes lanzaran una piedra.

Los agentes detuvieron a dos menores presentes, que aseguraron no haberla tirada y que responsabilizaron a un tercero. Los agentes contactaron con los progenitores, informándoles de lo sucedido, así como del procedimiento a seguir.

Mientras de la noche del viernes al sábado, un indicativo del Grupo Operativo Nocturno que realizaba una patrulla preventiva por la calle Ángelo Colocci fue requerido por un ciudadano, que realizaba preguntas incongruentes.

Cuando intentaban averiguar si le ocurría algo, comenzó a insultar a los policías y a amenazarles por lo que fue apartado de la zona de circulación de los vehículos siendo informado de que podría incurrir en una infracción por falta de respeto y menosprecio a los agentes.

Dos horas más tarde, el hombre acudió a las dependencias de la Policía Local manifestando su intención de denunciar a los agentes, pero sin especificar el motivo. Poco después, intentó acceder a las dependencias policiales forzando la puerta de acceso llegando a abalanzarse sobre un agente por lo que tuvo que ser detenido. Luego fue trasladado a un centro sanitario para su evaluación y, posteriormente, a dependencias policiales.

OTRAS DETENCIONES

Además, en la madrugada del viernes un hombre fue detenido tras alertar una mujer de que alguien entrara a robar en su casa y que había fracturado un cristal de la puerta de acceso.

En otro orden de cosas, un indicativo de la Policía de Barrio detuvo a un hombre en un centro comercial de la ciudad como supuesto autor de la sustracción de unas zapatillas de deporte. Los agentes procedieron a la identificación del joven al que le encontraron también un pantalón y cinco unidades de ropa interior, que procedían de otro establecimiento.

Por otra parte, la Policía Local ha detenido a un hombre en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Lucus Augusti por incumplir la orden de alejamiento, con prohibición de comunicación, con la mujer a la que estaba acompañando en ese momento.