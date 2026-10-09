El IGE deja de publicar las dificultades de los hogares gallegos para llegar a fin de mes "por incoherencias detectadas"

Últimos datos publicados por el IGE sobre dificultades de hogares gallegos para llegar a fin de mes, sin cifras sobre 2026 - IGE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha dejado de publicar las dificultades para llegar a fin de mes de los hogares gallegos en su 'Enquisa conxuntural a fogares' durante lo que va de 2026 por "incoherencias detectadas entre los datos trimestrales y anuales".

El último dato publicado por el IGE sobre esta cuestión corresponde con el último trimestre de 2025, cuando un 43% de los gallegos tenía dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes.

Este viernes el IGE ha publicado la 'Enquisa conxuntural a fogares' correspondiente al tercer trimestre de 2026 en la que, tal y como ya ocurrió en los dos primeros trimestres del año, no hay ningún dato relativo a esas dificultades de los gallegos para llegar a fin de mes.

El IGE aclara en una nota explicativa que "se suspende temporalmente la difusión de la variable 'grado de dificultad para llegar a fin de mes' por incoherencias detectadas entre los datos trimestrales y anuales".

Sin embargo, en la nota metodológica para realizar esta encuesta sigue apareciendo en su apartado D que analizará el "grado de facilidad o dificultad con la que llegó el hogar a fin de mes en los últimos tres meses". Este extremo no aparece ahora en los datos que se hacen públicos en la web del IGE. De hecho, en la sección de tablas estadísticas se puede observar que la última cifra publicada es la del cuarto trimestre de 2025, ninguna en 2026.

Mientras, a finales de 2025 el IGE publicó la 'Enquisa estrutural a fogares', que recoge datos correspondientes al año en conjunto de 2024, diferente de la encuesta coyuntural que se publica cada trimestre.

AUMENTA LA COMPRA DE MARCA BLANCA Y USO DE OFERTA

Entre los datos que sí sigue publicando el IGE en esta encuesta se encuentran que el índice de confianza de los consumidores baja dos puntos en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores.

Mientras, un 43,1% de los hogares gallego recurrió a marcas blancas o productos en oferta para reducir gastos en el tercer trimestre, lo que supone un fuerte incremento de casi 17 puntos porcentuales frente al 26,6% que hacía lo mismo hace un año. También se anota un ligero aumento de algo más de medio punto respecto al segundo trimestre de 2026.

Asimismo, el 25% de los hogares disminuyó otros gastos comunes --como puede ser ropa y calzado, transporte, gas o electricidad--, una tasa que supone casi el doble del 14,9% que hizo lo propio durante el tercer trimestre de 2025. Respecto a los tres meses anteriores, la subida es de más de dos puntos.

El 71,85% de los hogares de Galicia tiene previsto destinar parte de su presupuesto a actividades de ocio, como salir a cenar, ir a cafeterías, al cine o al teatro en los próximos tres mes, un dato que cae tanto en comparación con el tercer trimestre de 2025 como con el segundo trimestre de 2026.

En comparación con el trimestre anterior, disminuyeron todas las previsiones de gasto y ahorro recogidas en la tabla, especialmente las de gastos extraordinarios en alimentación (-4,95 puntos) y vacaciones o viajes (-4,60 puntos).

Finalmente, en el tercer trimestre de 2026, el 15,16% de los hogares gallegos tenía comprada y estaba pagando su vivienda principal. Este porcentaje aumentó 0,47 puntos respecto al trimestre anterior (14,69%) y 2,24 puntos respecto al mismo trimestre de 2025 (12,92%).