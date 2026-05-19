Las imágenes de la Galicia rural de Tom van Vliet se incorporan a los fondos del Museo do Pobo Galego

Acto de entrega de la colección fotográfica de Tom van Vliet a los fondos del Museo do Pobo Galego - MUSEO DO POBO GALEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo do Pobo Galego y el fotógrafo holandés Tom van Vliet han formalizado este martes el acuerdo de cesión de su colección fotográfica, que pasa así a formar parte de los fondos de la institución.

Concretamente, se trata de un conjunto de imágenes realizadas en Agolada entre 1078 y 1984, "un periodo clave en el que Galicia comenzaba a recuperarse de cuatro décadas de dictadura".

La donación incluye la totalidad de los negativos y diapositivas originales captados por van Vliet durante su estancia en Galicia, así como las diapositivas de Jeroen Hoogakker, fotógrafo que lo acompañó en sus dos primeros viajes a tierras gallegas.

En total son unos 2.000 negativos, unas 150 diapositivas y 40 copias fotográficas que "conforman un fondo de gran valor documental sobre la vida cotidiana, los espacios de sociabilidad y los modos de vida de un entorno rural en transformación".

La cesión se ha presentado esta mañana en una rueda de prensa en la que han participado la presidenta del patronato del Museo do Pobo Galego, Concha Losada, y el propio fotógrafo.

En palabras de Losada, "es un auténtico orgullo para la institución recibir este trabajo fotográfico artístico tan singular". "Este es el mejor sitio para albergar el material", ha apuntado van Vliet.

MIRADA A LA GALICIA RURAL

La primera visita de Ton van Vliet (Terborg, Holanda, 1956) a Galicia se produjo en 1978, cuando, siendo aún muy joven, llegó "casi por casualidad" a Agolada, tras ver un artículo en una revista sobre Galicia.

Una parte de su trabajo ya se dio a conocer en 'O pálpito interior' (2022), publicación realizada de la mano del fotógrafo gallego Eutropio Rodríguez como editor.