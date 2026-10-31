Imágenes modificadas, voces clonadas y 'chatbots': La IA tensiona la búsqueda de vivienda en Galicia

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aumento de las estafas en la búsqueda de vivienda o habitación en los últimos años es una realidad y se debe, en parte, a la llegada de herramientas como la Inteligencia Artificial a los portales digitales de anuncios de pisos.

Desde imágenes falsas y modificadas, a voces clonadas o 'chatbots' que responden a decenas de personas simultáneamente, la IA pone en jaque a diario a personas de todas las edades que buscan piso. En un contexto de crisis habitacional, los estafadores, asociados en redes o en solitario, utilizan plataformas como Idealista, Airbnb o Milanuncios para captar a sus víctimas.

Según ha explicado Jose Torres, miembro del Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, las ciberestafas se han disparado "considerablemente" en los últimos años y A Coruña y Pontevedra son las provincias gallegas más afectadas.

Aunque el modus operandi más habitual son los 'anuncios copiados', en los que los estafadores clonan publicaciones reales de portales web y ponen dicha vivienda un 30 o 40% más barata de lo que originalmente se oferta para generar "urgencia" en las personas interesadas, la IA ha ganado peso en los fraudes virtuales.

Los estafadores utilizan generadores de imágenes, como 'Midjourney' o 'Stable Difussion', para diseñar viviendas hiperrealistas, que parecen sacadas de un "catálogo". "Cuando tu ves que no hay cables, no ves un radiador, que la cama no tiene arrugas. Se denomina efecto catálogo, lo hacen todo muy perfeccionista para dar esa confianza", ha expuesto Torres.

Además, estas herramientas permiten redactar correos, descripciones de anuncios y mensajes de Whatsapp a varias personas al mismo tiempo; clonar voces reales, para trasladar mensajes a su gusto; publicar reseñas falsas o generar documentación, como contratos de trabajo o nóminas --cuando es una estafa dirigida a los propios caseros--.

Si bien fuentes de la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y, concretamente, del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional exponen a Europa Press que no tienen constancia de casos de fraudes con imágenes falsas en Galicia, si que son conocedores de este nuevo método delictivo y de que presenta una incidencia "al alza".

Dentro de las víctimas, el grupo más vulnerable son los jóvenes y los estudiantes universitarios, debido a que, ha apuntado Torres, cuentan con poca experiencia buscando piso y están acostumbrados a gestionar todo por el móvil. Encima, el estafador "utiliza presión psicológica" diciendo que hay otros estudiantes interesados o que debe abonar una reserva en ese momento para no perder el piso.

Igualmente, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional también apuntan a otros grupos vulnerables, como son las familias en riesgo de vulnerabilidad o los turistas que vienen en verano a localidades como Baiona, Sanxenxo y Nigrán, realizando la reserva del alojamiento a distancia --mediante aplicaciones como Airbnb--. En estos casos, suele ocurrir que finalmente dicho alojamiento "no exista".

LA VOZ DE LA PLATAFORMA

En este contexto, preguntado por datos autonómicos de fraudes en su plataforma, el portavoz del Idealista, Francisco Iñareta, ha explicado a Europa Press que no generan estadísticas sobre el número de anuncios fraudulentos, ya que en la mayoría de ocasiones utilizan técnicas 'phishing' para hacerse con el control de las cuentas de los usuarios debido a que los anuncios muchas veces no llegan a publicarse.

Además, Francisco Iñareta ha indicado que desde que un anuncio legítimo se convierte en fraudulento hasta que su equipo lo localiza y da de baja el tiempo transcurrido es breve --va de unos minutos a una hora--.

No obstante, reconoce que la llegada de la IA es una realidad en la plataforma y los usuarios están obligados a avisar de que las imágenes están retocadas mediante IA. En el caso de no hacerlo, la propia plataforma es capaz de detectarlas y etiquetarlas.

"Entendemos perfectamente su uso en nuestra plataforma, siempre que se haga de forma ética y transparente (...) En cualquier caso y tal y como marca la ley, los responsables últimos del contenido que se publica en idealista son los propios anunciantes", ha concluido.

Fuentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, consultadas sobre la legalidad de modificar una imagen real con inteligencia artificial, han señalado que es algo que se puede hacer, siempre y cuando aparezca advertido. Así, han puesto de ejemplo como algunas plataformas modifican casas deterioradas para mostrar como podrían quedar si se hacen las reformas pertinentes.

A renglón seguido, han afirmado que existe colaboración con las plataformas cuando se produce algún tipo de estafa y son ellas las que informan a través de sus equipos jurídicos de los datos de la persona estafadora. Estos comprenden los registros detrás del anuncio, como la dirección IP o los datos de usuario.

En este sentido, la Guardia Civil ha apuntado que las plataformas se vuelven legalmente responsables si, una vez recibida una notificación de que un anuncio cuenta con fotos falsas, no actúan con rapidez para retirarlo.

RECOMENDACIONES

Ante este escenario, desde las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado recomiendan extremar la alerta ante precios "demasiado bajos"; solicitud de pagos por adelantado; presiones para decidirse por una vivienda; o la imposibilidad de ver el piso de forma presencial. "Un anuncio que parezca muy, muy, muy bueno, probablemente sea una estafa", han asegurado fuentes de la Policía Nacional.

Al hilo de ello, han sugerido solicitar un vídeo de detalles concretos de la vivienda --como el interior de los armarios o las vistas desde la cocina-- para comprobar la veracidad de las imágenes anunciadas y contrastar estas con el buscador de Google, para hallar si corresponden a otras viviendas en alquiler.

A mayores, Jose Torres, aconseja pasar las fotos por 'ZeroGPT AI Image Detector' o 'Undetectable AI', detectores basados en análisis de píxeles, para hallar si son sintéticas o reales, aunque, puntualiza que "ninguna herramienta es 100% infalible".

En el caso de haber realizado ya alguna transferencia bancaria, recomiendan contactar con la entidad bancaria correspondiente para paralizar el dinero, además de preservar las evidencias con capturas de pantalla, guardando el anuncio original, el perfil del usuario y todos los mensajes intercambiados, para adjuntarlos junto a la denuncia.

Finalmente, la Policía Nacional ha recordado que a la hora de enviar documentos como el DNi se puede crear una marca de agua, en la que figure el uso que se le va a dar a dicha imagen. De esta forma, el documento queda invalidado para cualquier otra finalidad.