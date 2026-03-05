El impacto de un coche contra una casa en Piñor (Ourense) deja tres heridos, dos de ellos graves

Accidente de un coche en Piñor (Ourense) con tres heridos - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 5 marzo 2026 19:42
   OURENSE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un coche ha sufrido una salida de vía esta tarde de jueves en el municipio ourensano de Piñor y ha chocado contra una casa a la altura del punto kilométrico 270 en la carretera N-525, un accidente que ha dejado a tres heridos, dos de ellos graves.

   Según informa el 112, el siniestro se produjo a las 16,50 horas, fue necesario excarcelar a uno de los implicados.

   La Guardia Civil detalla que el conductor del Ford Galaxy (que dio negativo en alcohol y drogas) resultó herido leve, al tiempo que quedaron graves dos ocupantes. Fueron trasladados al hospital de Ourense.

   Fueron avisados Guardia Civil, 061, Bomberos de O Carballiño, Policía Local y Protección Civil de Piñor.

