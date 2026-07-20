El impulsor de la Fundación Araguaney será el pregonero de las Festas do Apóstolo

El empresario Ghaleb Jaber Ibrahim será el pregonero del Apóstolo 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El empresario e impulsor de la Fundación Araguaney Ghaleb Jaber Ibrahim será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026, que comienzan este miércoles 22 con el concierto de la Real Filharmonía de Galicia a las 20,00 horas en la Praza da Quintana bajo la batuta de Baldur Brönnimann y la voz de la soprano Lada Bockova.

A las 21,30 horas, el pregonero pronunciará su alocución desde el balcón del Pazo de Raxoi, según informa el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Ghaleb Jaber Ibgrahim llegó en febrero de 1970 a Santiago para estudiar medicina. En Compostela se convirtió en doctor, empresario de la hostelería y "elemento fulcral del audiovisual gallego", destaca el Consistorio, por la creación de la productora CTV.

Su labor cultural es "otra de las facetas cruciales" de su trayectoria con la Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, a través de la cual contribuyó a proyectar "el Santiago diverso y lugar de intercambio cultural que es la capital gallega".

Así, se suma a los nombres de Leilía, Lucía Freitas y Blanca Millán, con los que el Ayuntamiento vuelve a celebrar la diversidad y las diferentes formas de ser y sentirse santiagués.

Empresario en diversos ámbitos, sobre el pregonero de este año, el Ayuntamiento señala que es "referente en el conocimiento de la realidad del mundo árabe en general y de la causa palestina en particular". "En definitiva, una voz que lleva Santiago de Compostela dentro y fuera y una persona con profundo arraigo en la capital gallega y en toda Galicia", concluye.