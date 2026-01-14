Incautadas armas, 135 kilos de hachís y 31 de cocaína en la red de narcotráfico desarticulada en A Coruña

Armas incautadas en la operación 'Lezna' conjunta de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de narcotráfico desarticulada en A Coruña y que dejó cinco detenidos --cuatro de ellos ahora en prisión sin fianza-- llevó a intervenir 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, armas, cinco coches, dos motocicletas y 85.000 euros en efectivo.

Esta intervención es fruto de la operación 'Lezna', con la que funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (AEAT) y agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización que se dedicaba a la venta de cocaína y hachís con el apoyo de un "conocido clan de Ferrol" y que operaba en otros puntos de la provincia, como A Coruña, Oza-Cesuras y Arteixo.

Según han detallado en un comunicado de prensa, uno de los investigados y "cabecillas" del grupo ferrolano era el encargado de abastecer a la organización criminal mediante un 'piso guardería' en Narón. Allí se almacenaban varias armas de fuego automáticas y semiautomáticas --un subfusil automático, cinco armas cortas y munición de 9 mm fueron incautados--, además de droga y dinero en efectivo.

Desde esta localización, el grupo criminal abastecía sus puntos de venta de droga en Ferrol. Esto le brindaba a la organización, en base a la información oficial, un "alto nivel de seguridad", debido a la dificultad de ser vinculada con el entorno del clan.

Sin embargo, la organización criminal se dividía en diferentes facciones y operaba a través de diferentes puntos de toda la provincia: tres fincas en Oza-Cesuras almacenaban grandes cantidades de droga y dinero; un garaje en la ciudad de A Coruña guardaba ketamina y hachís, y en Arteixo funcionaba un punto de venta de cocaína y hachís.

La investigación, tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Número 2 de Betanzos, se saldó con cinco detenidos, de los que cuatro han ingresado en prisión provisional tras su puesta a disposición judicial, como ya trascendió el martes.

INVESTIGACIÓN

La investigación se inició a mediados del año 2024 por parte del EDOA de la Guardia Civil de A Coruña sobre un varón, vecino de la localidad de Oza-Cesuras, en torno al cual giraban diversas informaciones sobre su vinculación al narcotráfico. El investigado, que --según la información revelada-- mantenía un "alto nivel de vida" sin tener ningún tipo de actividad laboral conocida, poseía coches y motos de alta gama y disponía de numerosas viviendas.

A principios de enero de 2025, la Guardia Civil logró incautar un vehículo en un control rutinario en la localidad de Porzomillos cuando portaba 5 kilos de cocaína y 10 de hachís. El conductor, también vecino de Oza-Cesuras, era un conocido socio del primer investigado.

Paralelamente, el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tenía abierta una investigación sobre el principal sospechoso. Tras comprobarse este hecho, los dos cuerpos procedieron a coordinarse y llevar las investigaciones de manera conjunta, desarrollando la operación 'Lezna'.

La investigación permitió conocer que estos vecinos de Oza- Cesuras eran parte de una organización criminal, dividida en diferentes facciones. La rama ubicada en Oza-Cesuras se valía de hasta tres fincas que poseía el principal investigado para almacenar grandes cantidades de droga, así como dinero en efectivo.

Por otro lado, utilizaban como almacén un garaje situado en la ciudad de A Coruña, donde la persona encargada de realizar los transportes de droga almacenaba ketamina y una gran cantidad de hachís.

Los investigadores comprobaron que desde la localidad de Oza-Cesuras se realizaban entregas de cocaína y hachís a diferentes puntos de A Coruña y Arteixo. Durante la explotación de la operación en enero de 2026 se ha desarticulado en esta última localidad un punto de venta de cocaína y hachís que era abastecido por la organización criminal.

A mediados del año 2025, la investigación dio un avance al identificarse en un operativo a uno de los "principales cabecillas" de un conocido grupo criminal de Ferrol, con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego. Este individuo, poseedor de varios inmuebles, fue visto en apenas cuatro meses conduciendo ocho vehículos diferentes.