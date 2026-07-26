Incautados más de 20.000 artefactos pirotécnicos en las fiestas patronales de Culleredo y Arteixo (A Coruña)

Artefactos pirotécnicos incautados - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de A Coruña han intervenido más de 20.000 artefactos pirotécnicos en los municipios de Culleredo y Arteixo.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, las actuaciones se llevaron a cabo durante los días 23 y 24 de julio en el marco de los dispositivos de prevención de ilícitos establecidos con motivo de la afluencia de público y puestos de venta ambulante por la fiesta de Santiago Apóstol en las localidades de O Burgo (Culleredo) y Arteixo.

Durante el operativo, se inspeccionaron y verificaron una decena de puestos de venta ambulante, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente sobre el comercio, almacenamiento y distribución de material pirotécnico, garantizando así la seguridad ciudadana.

A raíz de él, lograron localizar 20.290 artefactos pirotécnicos pertenecientes a la categoría F2, que fueron incautados. Los puestos de venta inspeccionados carecían de las autorizaciones requeridas o incumplían los requisitos de seguridad y las condiciones normativas aplicables para la venta al público de estos artículos.

Con todo, la Guardia Civil formuló cuatro denuncias por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con el Reglamento de Pirotecnia y Cartuchería.

Las actuaciones instruidas y el material intervenido han sido puestos en conocimiento de la autoridad administrativa competente en la Subdelegación del Gobierno en A Coruñ