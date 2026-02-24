Incautan 3.500 euros y 161 gramos de cocaína y heroína tras detener a seis investigados por tráfico de drogas en Ourense

Vehículo de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press

OURENSE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense se incautó de 3.500 euros en metálico y de 161 gramos de cocaína y heroína tras el desmantelamiento de un punto de venta de drogas en Ourense que culminó con la detención el pasado viernes de seis investigados.

Así lo ha trasladado el Cuerpo en un comunicado este martes, en el que ha señalado, además, que los agentes intervinieron tres vehículos de alta gama, sustancias para el corte y diversos utensilios destinados al tráfico de drogas, entre ellos, envasadoras de vacío o básculas de precisión.

Asimismo, la Policía ha ratificado que, tras varios meses de investigación en una operación bautizada como 'Operación Calamar', se efectuaron tres registros, el primero de ellos en un garaje ubicado en el barrio de O Vinteún --utilizado como guardería de la droga--, el segundo en una furgoneta, y el tercero en un piso del barrio de Covadonga.

En este sentido, los agentes han desgranado que los detenidos utilizaban el garaje registrado para "adquirir notorias cantidades de sustancias estupefacientes, almacenarlas y posteriormente destinarlas al tráfico para el consumidor final" de estas.

Así, según informaban este pasado lunes fuentes próximas al caso, los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia este pasado sábado, cuyo magistrado decretó su libertad.