Incautan en Salvaterra de Miño (Pontevedra) 6.000 kilos de uva sin documentación y procedentes de Portugal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de Tui, junto con la Guardia Civil del Puesto de Arbo, incautaron en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño 6.000 kilos de uva blanca en el interior de una nave.

Según ha informado el Instituto Armado, la uva fue transportada en camión desde Portugal y no estaba amparada de documentación ni fuera declarada en los registros vitivinícolas, careciendo de trazabilidad, e introduciéndola en zona de denominación de origen Rías Baixas.

De esta forma, procedieron a identificar y denunciar tanto al tenedor de la mercancía, vecino de la localidad, como al transportista y propietario de la uva, vecino de Portugal.