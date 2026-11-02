Un incendio en un alpendre en el polígono del Tambre moviliza a los Bomberos de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en un alpendre que albergaba pacas de paja y material seco en el lugar de Garabal, en la zona del polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, ha movilizado este lunes a efectivos de la Policía Local y a los Bomberos de Santiago.

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el fuego se encuentra prácticamente extinguido tras la intervención de los servicios de emergencia movilizados.

Con todo, los bomberos que se han desplazado hasta el alpendre han permanecido en el lugar realizando labores de enfriamiento para asegurar el perímetro.