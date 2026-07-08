Un incendio calcina una nave de carpintería naval en O Grove (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado por completo las instalaciones de una nave de carpintería naval situada en el lugar de Bizocas, en el municipio pontevedrés de O Grove.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, fueron varios los particulares que alertaron del suceso sobre la 1 de la madrugada y explicaron que las llamas se apreciaban desde distintos puntos de la parroquia de San Vicente do Mar.

Ante ello y por si el incendio comprometía el entorno rural, a los Bomberos de Ribadumia y al servicio municipal de Protección Civil se sumó el personal del distrito forestal de la zona.

En el interior de la instalación había acumulados diversos materiales para la fabricación de embarcaciones de fibra que las llamas calcinaron por completo, sin causar daños en la población ni en el entorno rural.

En cuanto a las naves colindantes, los Bomberos de Ribadumia explicaron que una resultó afectada por el humo, pero de forma leve.