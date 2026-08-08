Un incendio en la cocina de una vivienda de Cedeira (A Coruña) provoca quemaduras a un padre y a un hijo

Coche de Protección Civil de Cedeira (A Coruña) en el incendio en la cocina de una vivienda, a 8 de agosto de 2026. - PROTECCIÓN CIVIL DE CEDEIRA
A CORUÑA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un incendio originado este sábado en la cocina de una vivienda de Cedeira (A Coruña) ha provocado quemaduras en el brazo a un padre y un hijo, una de ellas grave. Como consecuencia, han sido atendidos en el centro de salud cedeirés.
Cerca de las 08.00 horas de esta mañana, el 112 Galicia fue alertado sobre este fuego de la rúa Instituto, que provocó que ardiese la campana extractora. Hasta allí acudieron dos voluntarios de Protección Civil, que movilizaron consigo una motobomba.
Una vez allí, comprobaron que los mismo implicados habían logrado apagar el fuego de forma casi total por sus propios medios. A continuación, avisaron al GES de Ortigueira, que estaba de camino, de que ya no era necesaria su presencia por este motivo.
No obstante, solicitaron al 061 que movilizase una ambulancia, ya que ambos resultaron con quemaduras en los brazos, una de ellas grave, según Protección Civil. Por último, los voluntarios desplazados finalizaron la extinción refrigerando últimos rescoldos.