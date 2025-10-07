Un incendio en el interior de una antigua fábrica en Melide (A Coruña) afecta a varios palés acumulados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas del orden investigan las causas de un incendio registrado en la noche del lunes en la antigua fábrica de leche situada en O Folicheiro, en Melide (A Coruña). El fuego afectó a varios palés acumulados en el interior de las instalaciones.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso sobre las 21.00 horas, tras recibir el aviso de los agentes de la Guardia Civil.

El servicio autonómico de emergencias informó de la situación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arzúa y Ordes, a la Guardia Civil y a voluntarios de Protección Civil de Melide.

Los Bomberos de Arzúa controlaron el incendio con rapidez, por lo que no fue precisa la intervención del parque de Ordes. Posteriormente, realizaron tareas de desescombro y enfriamiento de la zona y no se registraron vertidos ni daños personales relacionados con este fuego.