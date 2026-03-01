Una incidencia ferroviaria en Padrón (A Coruña) obliga a Renfe a desviar trenes y facilitar el transporte por carretera

Archivo - Una trabajadora de la limpieza trabaja en los andenes en la estación de trenes, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria que afecta a Padrón (A Coruña) ha llevado a Renfe a desviar la circulación de trenes de Media Distancia (MD) y a establecer un plan alternativo de transporte por carretera entre la estación del municipio barbanzano y Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Según ha informado el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (Adif), la incidencia también ha obligado a que el tren de MD 12421 A Coruña-Vigo Guixar retroceda hasta la bifurcación de Arcade para ser encaminado por la línea 824, que une Redondela con Santiago.

Con todo, la entidad pública, que ha avisado de lo sucedido en su perfil de 'X', no ha detallado el motivo de la incidencia ni en cuánto tiempo prevé solucionarla.