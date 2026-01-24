Las incidencias por 'Ingrid' en Galicia suben a 550, con multiples salidas de vía por granizo y nieve

Vistas de Piedrafita do Cebeiro tras la nevada caída sobre la localidad, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Ingrid' ha dejado un total de 552 incidencias entre el 23 y 24 de enero, de las cuales 29 fueron registradas por el 112 Galicia en lo que va de sábado en un contexto marcado por avisos naranjas por nieve en distintas zonas del interior, así como por avisos naranjas y rojos en el litoral gallego.

Entre los sucesos más relevantes de las últimas horas, se registraron varias salidas de vía provocadas por la nieve y el granizo. De hecho, 22 de las 29 incidencias de este sábado están relacionadas con problemas en la circulación derivados de estos fenómenos meteorológicos.

En concreto, a las 22.15 horas, en el kilómetro 2 de la VG-4.4, a su paso por Salcedo (Pontevedra), un particular sufrió una salida de vía debido a la presencia de granizo en la calzada. Pocos minutos antes, otro conductor informaba de que en la A-57, en Tomeza, la carretera se encontraba completamente cubierta de nieve, lo que le hizo perder el control del vehículo.

Posteriormente, a las 22.45 horas, el 112 Galicia tuvo constancia de otra salida de vía en el kilómetro 147 la AP-9, en Trasmañó (Redondela, Pontevedra), también provocada por el granizo. Ya a las 22:50 horas, en Portomarín (Lugo), en el kilómetro 84 de la LU-633, un conductor perdió el control de su turismo debido a la nieve, lo que le llevó a sufrir una salida de vía.

En la madrugada, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), se produjeron dos salidas de vía a consecuencia de la intensa caída de granizo: una a las 00.20 horas en el kilómetro 34 de la AG-11, en Lesón, y otra a las 00.30 horas en el kilómetro 30 de la la AC-305, en Posmarcos.

Por último, a las 02.30 horas, en el kilómetro 267 de la N-525 --a su paso por Torgueda, en Loeda (Piñor)--, un vehículo no pudo continuar la marcha por la presencia de nieve en la calzada y terminó chocando contra la cuneta al intentar retomar la circulación.

CAUSAS DE LAS 552 INCIDENCIAS

La mayor parte de las incidencias gestionadas en estos dos días estuvieron relacionadas con la presencia de árboles y ramas en las carreteras, con un total de 176 avisos. Les siguen las incidencias en la circulación provocadas por la nieve, el granizo o la formación de placas de hielo (139), así como las actuaciones de prevención de riesgos (70), según el recuento de la central de emergencias.

También se registraron 57 incidencias por restos de cables y postes de luz en las vías, 51 por restos de accidentes u objetos en la calzada y 18 derrumbamientos.

Por provincias, el mayor número de incidencias se registró en Pontevedra (198) y A Coruña (182), seguidas de Ourense (101) y Lugo (70).

En cuanto a los ayuntamientos más afectados, en la provincia de Pontevedra destacan Vigo (31) y Pontevedra (23), seguidos de Vilagarcía de Arousa (11), Sanxenxo (10) y Redondela (8). En la provincia de A Coruña, los municipios con más avisos fueron Ferrol (18), Narón (14), A Coruña (9) y Boiro (7). En Ourense destacan Ribadavia (9) y Laza (7), mientras que en la provincia de Lugo sobresalen Taboada y Quiroga, con 4 incidencias cada uno.