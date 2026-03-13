La inflación sube tres décimas en febrero en Galicia, hasta el 2,2%

Archivo - Huevos, a 20 de noviembre de 2025, Madrid (España). El precio de los huevos en España se ha disparado un 22,5% interanual en octubre según los datos confirmados por el INE, y su precio se incrementó un 5,1% en valores mensuales, acumulando un re - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios de consumo (IPC) ha incrementado tres décimas en febrero en Galicia su tasa interanual, hasta situarla en el 2,2%, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con enero, sube un 0,5%.

Por subtipos, alimentos y bebidas no alcohólicas registran un alza de los precios interanual del 3,6% en la comunidad gallega, y la subida es del 4,3% en bebidas alcohólicas y tabaco.

Bajaron los precios respecto a febrero de 2025 en vestido y calzado (-1,9%), pero también suben, en concreto un 2,6%, en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar registran un repunte interanual del 0,7%, mientras que fue del 3% el aumento en sanidad.

Descendieron en transporte interanualmente un 0,2% y en información y comunicaciones un 0,4%. Por su parte, actividades recreativas, deporte y cultura registraron un crecimiento del 1,2% en sus precios que fue del 2,7% en enseñanza y del 4,7% en restaurantes y servicios de alojamiento.

También aumentan, un 4,1%, los precios de seguros y servicios financieros, y el 2,2% los de cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos.

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, el IPC mantuvo su tasa interanual en febrero en el 2,3% debido a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y de los alimentos, cuyos precios subieron un 3,2% en comparación con febrero de 2025.

Con el mantenimiento del IPC interanual en febrero, se pone fin a tres meses consecutivos de bajadas.

Los datos del IPC de febrero aún no están afectados por la subida de los precios energéticos derivada de la guerra en Irán, pero sí lo estarán los del mes de marzo, tal y como ha señalado este mismo viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

"Tenemos una inflación en el mes de febrero del entorno del 2,3%. Veremos cómo termina el mes de marzo, que se verá afectada por esta subida de los precios energéticos", ha declarado el ministro.

Estadística ha explicado que la evolución del IPC de febrero es consecuencia del descenso en ocho puntos de la tasa interanual del grupo de vivienda, hasta el 1,9%, por el abaratamiento de la electricidad, y al repunte de la tasa interanual de restaurantes y servicios de alojamiento en tres décimas, hasta el 4,8%, y del aumento interanual del grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas en dos décimas, hasta el 3,2%, su tasa más alta desde junio de 2024, por la estabilidad de los precios de los aceites y grasas y del pescado y el marisco, frente al descenso que experimentaron un año antes.

"La estabilidad de la inflación en febrero se explica por la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas de restauración y alimentos", ha subrayado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

LOS HUEVOS DISPARAN SUS PRECIOS

En el último año (febrero de 2026 sobre febrero de 2025), lo que más subió de precio fueron los huevos (+30,1%), la recogida de basuras (+28,6%), joyería y relojes de pulsera (+27,5%), el transporte combinado de pasajeros (+26,6%) y las hortalizas (+15,2%).

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año han sido los aceites vegetales (-14,1%), los combustibles líquidos (-10,8%), los equipos audiovisuales (-6,4%), el butano y el propano (-6,3%) y la gasolina (-6,1%).

En lo que respecta al aceite de oliva, en valores mensuales (febrero sobre enero), el 'oro líquido' no experimentó variación tras cuatro meses de alzas mensuales. En términos interanuales, su precio se redujo en febrero un 16,8%, pero desde enero de 2021, este producto acumula un incremento del 64%.

En el caso de los huevos, su precio no varió en febrero respecto a enero, pero acumula un repunte del 30,1% en el último año.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del 0,4%.

Asimismo, el INE ha informado de que la inflación interanual a impuestos constantes (que no tiene en cuenta las últimas variaciones impositivas) se situó en febrero en el 2,3%, la misma tasa que el índice general.

LA SUBYACENTE ESCALA AL 2,7%

El INE ha confirmado también este viernes que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) escaló una décima en febrero, hasta el 2,7%, su valor más alto desde agosto de 2024, cuando también fue del 2,7%.

De este modo, la subyacente se sitúa cuatro décimas por encima del índice general, una diferencia que no se experimentaba desde octubre de 2024.

LOS PRECIOS SUBEN UN 0,4% EN TASA MENSUAL

En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC subió un 0,4%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre, cuando aumentó un 0,7%.

Este repunte fue resultado del encarecimiento de restaurantes y servicios de alojamiento en un 0,9%, de la subida del transporte en un 0,8% por el alza de los precios de los combustibles para vehículos personales, y de los alimentos en un 0,6% por el mayor coste de las frutas y frutos de cáscara y de las hortalizas, legumbres y patatas.

En concreto, lo que más subió de precio en febrero respecto al mes anterior fueron las bayas frescas (+51,4%), el alquiler de vehículos (+21,6%) y las legumbres (+12%), mientras que lo que más bajó fue el transporte aéreo (-11,6%), seguido de la ropa de bebé (-2,6%) y la luz (-2,4%).

MADRID Y COMUNIDAD VALENCIANA

Al finalizar febrero, las 17 comunidades autónomas presentaban tasas positivas de IPC, todas ellas por encima o igualando el objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

Las comunidades con las tasas más elevadas de inflación a cierre del segundo mes del año fueron Madrid (2,9%), Comunidad Valenciana (2,6%), y Aragón, Cantabria y País Vasco (2,4% en las tres regiones).

Por contra, las tasas interanuales más moderadas de inflación se registraron en Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todas ellas con una tasa del 2%.