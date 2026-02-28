Ingresa en prisión el presunto yihadista detenido en Ribadumia (Pontevedra) el pasado martes

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional se lleva a un detenido, a 20 de enero de 2026, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

El presunto yihadista detenido el pasado martes en Ribadumia (Pontevedra) ha ingresado en prisión. El juzgado ha tomado esta decisión después de que agentes lo detuvieran por su presunta participación en los delitos de enaltecimiento, autopacitación y adoctrinamiento activo a terceros.

Según nuevos detalles de la investigación compartidos por la Policía Nacional, el hombre realizaba actividades a favor del Dáesh, entre las que difundía "de forma sistemática y continuada" a través de las redes sociales un gran número de publicaciones que utilizaba para la "radicalización y adoctrinamiento" de terceros.

La información ampliada este sábado, después de que la detención trascendiese el miércoles, ha revelado que estas actividades sucedían en el seno de un "amplio entramado yihadistal virtual" y "bajo estrictas medidas de seguridad". De este modo, con el contacto y envío del material, el detenido exteriorizaba su adhesión al Estado Islámico.

También manifestó a terceras personas su "deseo" de desplazarse a zona de dominio del Dáesh para "unirse a sus filas y capacitarse en el uso y manejo de armas para combatir". La Policía ha asegurado que el consumo prolongado de material terrorista por parte del detenido, orientado a la capacitación para la comisión de atentados, suponía un "alto riesgo" para la Seguridad Nacional.

Todo ello llevó a su detención el martes, con un consecuente registro domiciliario y la incautación de diversos dispositivos informáticos. A continuación, fue puesto a disposición judicial, con lo que se ha decretado su ingreso en prisión.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información, con la colaboración de las Brigadas de Información de Valencia, Pontevedra y Vigo, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Nº 5 de la Audiencia Nacional.