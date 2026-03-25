Inician una campaña de recogida de firmas para exigir a Rueda el archivo "definitivo" de Altri y la mina de Touro

Rueda de prensa sobre la recogida de firmas para pedir el cierre "definitivo" de los proyectos de Altri y la mina de Touro, a 25 de marzo de 2026. - PLATAFORMA ULLOA VIVA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Mina de Touro-O Pino Non han anunciado este miércoles una campaña de recogida de firmas para instar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que proceda al cierre "definitivo" de los proyectos de Altri para Palas de Rei (Lugo) y de Cobre San Rafael para la reapertura de la mina de Touro, que consideran "perniciosos" para el entorno.

El final de la campaña (previsto para junio) ocurrirá poco después de que venzan los tres meses que la Xunta ha dado a la empresa para alegar el proceso de archivo iniciado en febrero y que la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, vinculó a la falta de conexión eléctrica. Este es un trámite que las entidades críticas han calificado como un cierre "en falso".

En el escrito que dirigirán al titular del Gobierno gallego, le pedirán que convoque un Consello de la Xunta en el que "desestime" las solicitudes correspondientes a cada proyecto. En el caso de Altri, han aludido específicamente a la solicitud de concesión de aguas, la autorización ambiental integrada y la renovación de la declaración de proyecto industrial estratégico.

De esta forma, solicitan que, una vez Rueda haya dado este paso, proceda al archivo de los expedientes. "Si no hace lo que tiene que solicitar, pediremos la tutela judicial para que esta voluntad sea una realidad", ha advertido el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, en una rueda de prensa en la que han presentado la iniciativa.

Cuando la recogida de firmas llegue a su fin, los colectivos harán una valoración del desarrollo de la campaña y convocarán una nueva movilización. Las personas que deseen apoyarla podrán hacerlo de forma digital, a través de las páginas de las entidades impulsoras, o de forma presencial, a través de los puestos que las entidades desplegarán en distintos eventos.