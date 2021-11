El Instituto Internacional de Criminalística avisa de que Santiago es "un objetivo" yihadista "de primer orden"

Archivo - Varios agentes de Guardia Civil y un perro del cuerpo frente a la Catedral de Santiago, durante la presentación del dispositivo de seguridad establecido para el Año Santo Xacobeo en la plaza del Obradoiro, a 27 de mayo de 2021, en Santiago de Co

Archivo - Varios agentes de Guardia Civil y un perro del cuerpo frente a la Catedral de Santiago, durante la presentación del dispositivo de seguridad establecido para el Año Santo Xacobeo en la plaza del Obradoiro, a 27 de mayo de 2021, en Santiago de Co - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

El SUP reclama que se cubran "todas" las vacantes de la Policía Autonómica y se refuerce la comisaría de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Internacional de Criminalística Aplicada (Inica), Luis Alamancos, avisa de que Santiago de Compostela es "un objetivo" yihadista "de primer orden", ya que "es un símbolo de la cristiandad". "Eso, desde luego, para el mundo del terrorismo yihadista es muy atractivo", asegura.

En declaraciones a la prensa en Santiago con motivo del III Congreso Internacional de Criminalística Aplicada, Alamancos ha reflexionado sobre la importancia de que "la gente tome una serie de medidas de autoprotección" porque "pueden ser importantes para evitar atentados terroristas". "Todos podemos ser víctimas de un atentado terrorista", advierte.

Al respecto, opina que la población no tiene que tener la "mentalidad" que existe en Israel, pero considera que la concienciación "es muy importante". "Sobre todo, no olvidar que el peligro sigue ahí, sea por unos grupos terroristas u otros".

Más allá de las fuerzas de seguridad, apunta que la población puede "colaborar" para la prevención del terrorismo, como "en cualquier topo de delito". "A lo mejor hay que cambiar ese chip", dice, de "ver cosas extrañas y no prestar atención", porque es necesaria una "colaboración" con los agentes policiales.

EL SUP RECLAMA REFUERZO DE AGENTES

Por su parte, el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, ha coincidido en que la prevención contra el terrorismo y la labor de la Policía y Guardia Civil "es vital".

A este respecto, resalta que las "detenciones preventivas" en España en los últimos años están a las del "nivel" de Francia, a pesar de que "Francia sufrió muchísimos más atentados". Una cuestión que resume el "buen trabajo" para atajar la radicalización "en fase inicial".

Asimismo, Roberto González subraya que el SUP lleva "solicitando desde hace tiempo", no solo con motivo del Año Santo, que "se cubran todas las vacantes de la Unidad de Policía Adscrita a la Xunta (Policía Autonómica)", que "se encarga de la protección del Camino y seguridad a los ciudadanos aquí en Santiago". Se queja que "desde 2013, hace ocho años que no se convoca un movimiento", por lo que urge "a la Dirección Xeral (de Emerxencias e Interior), que anunció que antes de final de año podría haber un borrador", a se otorguen estas plazas.

Igualmente, demanda que "eleven el nivel" de la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, de forma que "pueda tener más agentes" y determinadas unidades especialidades para reforzar la seguridad.

El secretario general del SUP en Galicia cree que "es fundamental" que la capital de Galicia tenga "unidades especializadas, como sucede en la Jefatura Superior de Policía de A Coruña", en un contexto de "conflictividad social que se espera en próximos meses e incremento de delincuencia".

RECONOCIMIENTO A RUEDA, VÍCTIMA DEL 11S Y MILITARES

En la última jornada de este congreso, el Inica ha entregado sus galardones, las Medallas al Mérito Profesional y Académico, en un acto en la Cidade da Cultura, entre ellos al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha advertido de que "nadie está libre de amenazas". Valora que cuanto más protegidos y seguros estén los ciudadanos, "mejor" les irá a "todos". También ha sido reconocido el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.

Uno de los premiados ha sido William Rodríguez, superviviente de los atentados del 11-S, quien ha agradecido que le hayan tratado "como un rey en Galicia". Asimismo, ha afirmado que es "primordial" contar con el testimonio de supervivientes para "rehumanizar" la tragedia de eventos terroristas.

También han sido condecorados: Rosario Martín, secretaria del Tesoro de EE.UU.; Javier Sánchez Fernández, general de División; el coronel José Luis Sales Blanco, jefe de Estado Mayor de la misión de la UE en Mogadisco para el adiestramiento de las fuerzas somalíes en la lucha contra el terrorismo; José Miguel Gaona, psiquiatra forense y miembro de laa Academia de Ciencias de Nueva York; Ray Cazorla, presidente del Hispanic American College (HAC); el teniente coronel Scott Smitson, exjefe de la rama de Estrategia Militar del Comando Sur de EE.UU., y el comandante Bryan Thomas Rozman, estratega de dirección en el Pentágono.

Este evento ha contado con más de medio millar de asistentes en formato online, a los que se han sumado un centenar de personas de forma presencial.