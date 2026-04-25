Interceptado un furtivo con varios kilos de percebes extraídos de forma ilegal en Viveiro (Lugo) - GUARDIA CIVIL LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil propone para sanción al presunto autor de una infracción en materia de marisqueo furtivo, tras ser sorprendido con varios kilogramos de percebes extraídos de manera ilegal en el término municipal de Viveiro (Lugo).

Según informa el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado jueves, cuando agentes del seprona fueron alertados de la presencia de un furtivo en una zona forestal próxima al faro de Área. Instantes después, el sospechoso abandonó el lugar vestido de paisano.

Desplazada una patrulla al punto indicado, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y, poco después, detectaron un vehículo similar al utilizado por el infractor, procediendo a iniciar su seguimiento.

Tras percatarse de la presencia policial, el sospechoso aceleró pero, finalmente, fue interceptado en el punto kilométrico 88 de la carretera LU-862 (Celeiro-Viveiro), a la altura del alto de A Casanova.

Tras su identificación, se procedió a la inspección del vehículo, localizando en el maletero varios kilogramos de percebes, así como útiles empleados para su extracción, entre ellos, un traje de neopreno, escarpines, zuecos de goma, un saco de red, una camiseta interior de la Guardia Civil y una vistronza.

Con todo, los efectos intervenidos fueron trasladados a la lonja de Celeiro, donde se realizó el pesaje del marisco, arrojando un total de 11,700 kilogramos de percebe. Por estos hechos, se procedió al decomiso del marisco, de los útiles empleados y del vehículo utilizado por el infractor.

Finalmente, el marisco intervenido ha quedado depositado en la cámara frigorífica de la lonja de Celeiro, a la espera de su entrega a un centro benéfico de la localidad, concretamente a la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad de Viveiro.