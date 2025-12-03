Interceptan en Cuntis (Pontevedra) a un conductor que circulaba a 146 km/h en un tramo limitado a 50

Radar de tráfico. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico de la Comandancia de Pontevedra ha interceptado a un conductor que circulaba a 146 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 en la N-640, a su paso por Cuntis.

Según ha informado el Instituto Armado, el radar detectó al vehículo en una vía donde la velocidad está limitada, por señal específica, en 50 kilómetros por hora.

Los efectivos actuantes detuvieron la marcha del turismo y de su conductor, un varón de 34 años y vecino de Valga, y procedieron a su investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Las penas a cumplir por este tipo de delitos pueden llegar a ser de prisión y, en todo caso, de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.