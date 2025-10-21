Interceptan por quinta vez a un conductor sin carné en O Porriño (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pontevedra ha interceptado a un varón de 28 años vecino de Tui, con antecedentes por hechos similares, conduciendo un turismo sin haber obtenido nunca permiso de conducción. Concretamente, es la quinta vez que lo interceptan.

Según informan en un comunicado, los agentes del Destacamento de Tráfico de O Porriño, dieron el alto al implicado en la autovía A-55, en el término municipal de O Porriño, donde practicaron las oportunas diligencias y sometieron al conductor a las pruebas de alcohol, que arrojaron resultado positivo; también comprobaron que el vehículo en el que circulaba el investigado carecía de seguro e ITV.

La intervención se llevó a cabo dentro del plan específico de vigilancia y control de conductores multireincidentes del Subsector de Tráfico de Pontevedra.

El implicado, tras la inmovilización de su vehículo, fue citado por la Guardia Civil para comparecer en calidad de investigado en el Juzgado de O Porriño como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducción.

Estos hechos serán ahora valorados por la autoridad judicial y podrían llegar a implicar su ingreso en prisión.