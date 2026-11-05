Interpol, primera banda confirmada del Atlantic Fest 2027

Interpol - ATLANTIC FEST

PONTEVEDRA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlantic Fest, que se celebrará en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) entre los días 16 y 18 de julio de 2027, ha confirmado a Interpol como primera banda del festival.

El grupo estadounidense llegará a la playa de A Concha con su último álbum 'This Mirror Weighs A Ton', uno de sus mejores discos en años. "Un álbum magistral, ambicioso y lleno de matices que expande su universo sonoro sin perder un ápice de identidad", destaca la organización del festival.

Además, Interpol ofrecerá un repertorio en el que esperan algunos de sus mayores éxitos, tales como 'Obstacle 1', 'PDA', 'Evil' y 'Slow Hands'.

Los abonos para el Atlantic Fest estarán disponibles desde este lunes, 9 de noviembre (a las 9,00 horas), exclusivamente en la web oficial www.atlanticfest.com.

El precio de los abonos será de 65 euros (IVA y gastos de gestión incluidos) solo durante las 24 horas que dura el primer tramo de venta. También estarán disponibles los suplementos de camping y 'glamping'.