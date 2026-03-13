Investigado un conductor que causó lesiones graves a un ciclista en O Pino (A Coruña) y huyó del lugar del accidente

Investigado un conductor que colisionó contra un ciclista en O Pino (A Coruña), dejándolo herido grave, y que huyó del lugar del accidente. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras verse implicado en un accidente de tráfico en el que un ciclista resultó herido grave, en O Pino (A Coruña), y huir del lugar.

Según ha informado la Comandancia de A Coruña, los hechos ocurrieron cuando un turismo colisionó con un ciclista el pasado 6 de diciembre de 2025, en el kilómetro 86,800 de la N-547, en O Pino. El ciclista resultó con lesiones graves y el conductor implicado abandonó el lugar tras el impacto.

El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del destacamento de Tráfico de Santiago abrió una investigación, y los agentes inspeccionaron el lugar del accidente, recogiendo algunos restos del vehículo implicado, como fragmentos de un retrovisor y partes de la defensa trasera. Esos elementos resultaron determinantes para orientar la línea de investigación.

El análisis de estos indicios y de la información recabada permitió a la Guardia Civil localizar el coche implicado en el accidente y procedió a investigar al conductor del mismo, por un delito contra la seguridad vial (abandono del lugar de un accidente).

Este delito, tipificado en el Código Penal, conlleva penas de 6 meses a 4 años de prisión, y retirada del carné de 1 a 4 años, cuando el hecho tenga su origen en una acción imprudente. Si el accidente es fortuito, las penas pueden ir de 3 a 6 meses de cárcel, y retirada del carné entre 6 meses y 2 años.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de delito es especialmente grave, porque se deja desamparada a una víctima y se dificulta que sea auxiliada de inmediato. En caso de verse implicado en un siniestro, los conductores deben detener el vehículo de inmediato, señalizar el lugar, auxiliar a las personas heridas en la medida que sea posible, avisar a los servicios de Emergencias y permanecer en el lugar hasta la llegada de las fuerzas y cuerpos de seguridad.