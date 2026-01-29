Investigado un hombre por pinta grafitis en bienes públicos y privados en Xinzo de Limia (Ourense)

Uno de los grafitis. - GUARDIA CIVIL DE OURENSE

OURENSE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil en colaboración con agentes de la Policía Local de Xinzo de Limia identificaron a un hombre como presunto autor de un delito de daños, por método del grafiti, en siete bienes públicos y 14 bienes privados.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2025 en el municipio ourensano de Xinzo da Limia y en todos los daños destaca la firma 'AIKIS'.

De esta forma, los agentes localizaron el 26 de enero en la localidad de Milladoiro al presunto autor, un varón de 33 años nacido en México y vecino de Santiago.

Las pintadas en bienes públicos fueron denunciados en diciembre por el Ayuntamiento de Xinzo, que valoró los daños y reparación en 1.750 euros. La Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas y las remitió al Juzgado de Introducción de la localidad de Xinzo de Limia.